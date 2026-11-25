Ahli gizi dan ahli saraf di AS menilai daging olahan, minuman manis, gorengan, dan kue manis perlu dibatasi demi menjaga kesehatan kognitif.

Sejumlah jenis makanan dan minuman, terutama yang tinggi garam, gula tambahan, dan lemak jenuh, dikaitkan dengan peningkatan risiko demensia apabila dikonsumsi terlalu sering. Ahli gizi terdaftar di Amerika Serikat Amy Brownstein, M.S., RDN, mengidentifikasi empat kelompok yang perlu dibatasi untuk mendukung kesehatan kognitif, sebagaimana dilansir ANTARA dari laman Eating Well pada hari Rabu.

Empat kelompok tersebut adalah daging olahan, minuman manis, makanan yang digoreng, dan kue-kue manis. Artikel Eating Well yang dikutip ANTARA itu menekankan bahwa pola konsumsi harian berpengaruh pada kesehatan pembuluh darah dan otak dalam jangka panjang.

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Daging Olahan dan Risiko Kesehatan Pembuluh Darah

Daging olahan seperti hot dog dan daging irisan kemasan umumnya mengandung natrium serta lemak jenuh dalam jumlah tinggi. Konsumsi berlebihan dapat memengaruhi kadar kolesterol, meningkatkan tekanan darah, serta berkontribusi terhadap resistensi insulin.

Ahli saraf di Amerika Serikat dr. Lynette Gogol, D.O., yang dikutip dalam artikel tersebut, menyatakan pola makan tinggi daging olahan dalam jangka panjang dapat memicu gangguan metabolisme dan pembuluh darah. Menurut Gogol, kondisi itu dapat memengaruhi aliran darah ke otak sehingga berpotensi meningkatkan risiko penurunan fungsi kognitif.

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Minuman Berpemanis dan Gula Tambahan Berkaitan dengan Demensia

Jenis minuman yang perlu dihindari berikutnya adalah minuman dengan pemanis tambahan, seperti minuman bersoda, teh manis, dan kopi siap minum. Menurut Gogol, penelitian menunjukkan konsumsi lebih dari satu gelas minuman berpemanis setiap hari berkaitan dengan risiko demensia yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak mengonsumsinya.

Konsumsi gula tambahan secara berlebihan dapat meningkatkan risiko resistensi insulin, tekanan darah tinggi, dan diabetes tipe 2. Kondisi tersebut diketahui berkaitan dengan peningkatan risiko demensia.

Gorengan, Kue Manis, dan Peradangan Otak

Makanan yang digoreng juga perlu diperhatikan. Ahli gizi Maggie Moon, M.S., RD, menyebut penelitian menemukan konsumsi ikan goreng dalam jumlah kecil sekalipun dapat berkaitan dengan peningkatan risiko demensia vaskular.

Moon menjelaskan makanan yang digoreng berpotensi mendorong peradangan sistemik. Kondisi peradangan tersebut dapat memengaruhi struktur otak, termasuk bagian yang berperan dalam proses pembentukan dan penyimpanan ingatan.

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Kelompok terakhir adalah kue-kue manis atau pastri yang umumnya mengandung kombinasi lemak jenuh, karbohidrat olahan, dan gula tambahan. Konsumsi secara berlebihan dapat memicu perubahan kadar gula darah dan resistensi insulin.

Pola Makan Sehat untuk Mendukung Fungsi Otak

Sebagai pengganti, artikel tersebut menyebut blueberry dan stroberi, serta ikan berlemak seperti salmon, makarel, sarden, dan trout. Makanan tersebut mengandung flavonoid dan asam lemak omega-3 yang mendukung fungsi otak serta membantu mengendalikan peradangan.

Jamur, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau juga dapat ditambahkan ke dalam menu sehari-hari. Pilihan pangan ini melengkapi upaya mengurangi konsumsi daging olahan, minuman manis, gorengan, dan kue manis.

Menjaga kesehatan otak juga perlu didukung kebiasaan lain, seperti berolahraga secara teratur, mencukupi kebutuhan tidur, dan mempertahankan hubungan sosial. Gogol menyarankan aktivitas aerobik intensitas sedang selama sedikitnya 150 menit per minggu serta latihan kekuatan dua kali seminggu untuk mendukung kesehatan pembuluh darah dan fungsi metabolisme.