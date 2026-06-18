Piala Dunia 2026 usai Matchday 1, Lionel Messi memimpin top skor Piala Dunia 2026 usai cetak hattrick bersama Timnas Argentina. Cristiano Ronaldo justru gagal mencetak gol dan mulai tertinggal. Ronaldo mencatat rekor buruk usai Timnas Portugal ditahan DR Kongo 1-1 di Piala Dunia 2026. Puasa golnya kini makin panjang dan jadi sorotan.

Daftar Top Skor Piala Dunia 2026 usai Matchday 1 : Messi Melejit, Ronaldo Nyungsep. Portugal sebenarnya sempat unggul lebih dulu melalui gol Joao Neves pada menit keenam.

Namun, RD Kongo berhasil menyamakan kedudukan lewat Yoann Hútissa menjelang turun minum sehingga pertandingan berakhir imbang. Dalam laga tersebut, Cristiano Ronaldo tampil penuh selama 90 menit. Namun, kontribusinya di lini depan jauh dari harapan. Berbagai media internasional pun menyoroti performanya secara tajam.

Data yang dirilis ESPN menunjukkan statistik yang cukup mengejutkan. Ronaldo tercatat tidak melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Selain itu, laga tersebut menjadi penampilan ke-23 Ronaldo di Piala Dunia, dengan hanya mencatatkan 25 sentuhan bola, jumlah sentuhan terendah kedua sepanjang kariernya di ajang tersebut. ESPN juga menyoroti catatan buruk bintang Al-Nassr itu bersama tim nasional Portugal di turnamen besar.

"Ronaldo saat ini sedang mengalami 10 pertandingan tanpa gol untuk tim nasional Portugal di turnamen besar, termasuk Piala Dunia dan Euro. " Mandulnya Ronaldo di Piala Dunia juga semakin panjang. Gol terakhirnya di ajang empat tahunan itu tercipta saat menghadapi Ghana pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Sejak saat itu, ia gagal mencetak gol dalam lima pertandingan Piala Dunia secara beruntun, menyamai rekor pribadinya sebagai rentetan tanpa gol terpanjang di turnamen tersebut.

Periode tersebut juga mencakup laga terakhir fase grup Piala Dunia 2022 melawan Korea Selatan. Saat itu Portugal kalah 1-2 dan Ronaldo ditarik keluar pada menit ke-65 tanpa memberikan kontribusi ofensif. Sebaliknya, momen ketika bola memantul dari tubuhnya sebelum berujung gol penyama kedudukan Korea Selatan yang dicetak Kim Young-gwon justru lebih banyak dibahas. Gelandang Timnas Indonesia, Beckham Putra, akhirnya buka suara usai menjadi sasaran provokasi oknum suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Pemain P Lionel Messi memimpin top skor Piala Dunia 2026 usai cetak hattrick bersama Timnas Argentina. Cristiano Ronaldo justru gagal mencetak gol dan mulai tertinggal. Real Madrid kembali membuat gebrakan di bursa transfer. Los Blancos resmi mengumumkan perekrutan bek tengah Ibrahima Konate setelah sang pemain berstatus bebas transfer.

Ronaldo mencatat rekor buruk usai Timnas Portugal ditahan DR Kongo 1-1 di Piala Dunia 2026. Puasa golnya kini makin panjang dan jadi sorotan. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sama-sama mencatat sejarah di Piala Dunia 2026. Kedua megabintang tersebut resmi menjadi pemain pertama yang tampil dalam enam edisi Piala Dunia.

FAM resmi memecat Peter Cklamovski dari Timnas Malaysia. Nama mantan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kini bisa menjadi kandidat kuat pelatih Malaysia. Sedang berlangsung Portugal vs RD Kongo di Piala Dunia 2026.

Simak susunan pemain, link live streaming, siaran TVRI, dan cara nonton gratisnya secara lengkap di sini Timnas Portugal akan memulai petualangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) dalam laga perdana Grup K. Cristiano Ronaldo bersama Portugal melawan DR Kongo di Piala Dunia 2026. Simak cara nonton semua laga gratis lewat TVRI tanpa VPN dan tanpa biaya berlangganan. Klasemen Piala Dunia 2026 menghadirkan kejutan.

Norwegia dan Argentina sukses memimpin grup usai meraih kemenangan impresif, membuat persaingan menuju fase gugur. Usia 41 tahun 132 hari, Cristiano Ronaldo cetak rekor pemain lapangan tertua starter di Piala Dunia 2026 saat Portugal buka kampanye lawan DR Kongo di Houston. Ternyata begini manfaat mengonsumsi cranberry bagi kesehatan tubuh. Cranberry merupakan buah-buahan yang memiliki manfaat baik bagi tubuh.

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