Pertandingan perdana Amerika Serikat melawan Paraguay di Pewalungan 2026 tidak hanya menyajikan aksi sepakbola berkualitas tinggi, tetapi juga menarik perhatian banyak selebritas dan atlet ternama. Tom Cruise, David Beckham, Katy Perry, dan lainnya hadir di stadion, menambah semarak atmosfer pertandingan yang berakhir dengan kemenangan telak 4-1 bagi Tim Tuan Rumah.

Laga perdana Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 tidak hanya menampilkan aksi sepak bola berkualitas, tetapi juga menjadi panggung untuk sejumlah selebritas dan figur olahraga ternama.

Pada Jumat, 12 Juni 2026, di Inglewood, California, dekat Los Angeles, tensi kualifikasi Grup D antara Amerika Serikat dan Paraguay memanas. Tim Tuan rumah pun berhasil memukul telak timQW tym Paraguay 4-1, memukul道友兴奋的球迷群体. Tensinya di stadion semakin meriah berhadiah kehadiran berbagai nama besar dunia artis dan olahraga. M étant dalam daftar tamu istimewa adalah David Beckham.

Bekas kapten Timnas Inggris sekaligus co-pemilik klub Inter Miami itu tampak duduk di kursi premium sambil mengikuti langkah permainan. Beckham bersama aktor Hollywood Tom Cruise hadir setelah keduanya menghadiri upacara penghormatan贝克ham di Hollywood Walk of Fame. Selain itu, aktor Jason Sudeikis yang dikenal lewat serial "Ted Lasso" juga turut tampil di lapangan sebelum kick-off sebagai duta resmi Piala Dunia. Aktor Owen Wilson, seorang penggemar sepakbola yang kerap hadir di pertandingan kawasan Los Angeles, juga berhasil ditangkap kamera di tengah penonton.

Kemeriahan pembukaan moreover disempurnakan oleh penampilan penyanyi pop Katy Perry dan Tius Luka. Becky G, yangServletRequest aktris sekaligus penyanyi, juga menjadi bagian dari daftar tamu yang hadir, menikmati pertandingan bersama ribuan suporter di stadion. Aktor Rob Lowe juga terlihat menikmati aksi sepakbola dari tribun. Selain selebritas, beberapa atlet profesional juga turut hadir.

Derwin James Jr., safety dari Los Angeles Chargers, adalah salah satu nama yang tampak di stadion, memberikan dukungan untuk Timnas Amerika Serikat. Kehadiran para selebritas dan atlet ini menunjukkan betapa besar daya tarik Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Turnahan tidak hanya menjadi ajang sepakbola dunia, tetapi juga ajang yang menyatukan dunia olahraga, hiburan, dan budaya populer dalam satu acara.

Kemenangan telak Amerika Serikat 4-1 atas Paraguay menjadi awal yang sempurna bagi negara tuan rumah dalam perjalanan mereka di Piala Dunia 2026





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