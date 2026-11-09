Daftar Provinsi Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali, dan wilayah lain masih membuka program penghapusan denda pajak kendaraan hingga akhir 2026.

Beberapa pemerintah provinsi di Indonesia masih membuka pintu bagi masyarakat untuk meringankan beban pembayaran pajak kendaraan bermotor selama bulan November 2026. Program pemutihan atau keringanan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan untuk melunasi kewajiban pajak tanpa beban denda yang menumpuk.

Jadwal Dan Skema Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menginstruksikan pembebasan sanksi administratif serta penghapusan biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Progresif bagi warganya. Program ini berlaku sejak 1 Oktober hingga 30 November 2026 dan memberikan diskon sebesar 20 persen untuk tunggakan pokok PKB tahun 2025 serta tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat pembebasan denda dan tunggakan pokok PKB serta penghapusan denda SWDKLLJ untuk tahun yang terlewatkan.

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Program Jatah Jawa Tengah

Program pemutihan di Jawa Tengah berjalan lebih lama hingga 28 Desember 2026 dengan fokus pada penghapusan denda PKB dan pembebasan progresif pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan keringanan berupa pembebasan denda SWDKLLJ untuk tahun lalu bagi masyarakat yang mengurus perpanjangan STNK mereka. Kebijakan ini memudahkan warga yang terlambat membayar pajak dalam kurun waktu yang ditentukan.

Kebijakan DKI Jakarta Dan Bali

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan pembebasan pajak kendaraan bermotor serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sejak 2 November hingga 31 Desember 2026. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali menerapkan skema yang berbeda dengan memberikan diskon pajak dan pembebasan pokok PKB tahun ke-3 dan seterusnya. Wilayah Bali juga menghapus denda PKB, OPSEN PKB, dan SWDKLLJ tahun sebelumnya dalam periode 9 September hingga 11 November 2026.

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Skema Nusa Tenggara Dan Kalimantan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperpanjang program hingga 31 Maret 2027 dengan memberikan diskon 10 persen serta pembebasan denda dan tunggakan PKB. Wilayah Kalimantan Timur dan Riau juga menawarkan kemudahan pembayaran dengan fokus pada pokok pajak. Kalimantan Timur menghapus denda administratif dan SWDKLLK sementara Riau meminta pembayaran hanya untuk biaya pokok dan satu tahun pokok pajak yang tertunggak.

Inisiatif Maluku Dan Kalimantan Selatan

Pemerintah Provinsi Maluku memberikan diskon PKB sebesar 40 persen serta pembebasan PKB dan BBN-KB II sebesar 100 persen selama periode 19 Oktober hingga 19 November 2026. Program Kalimantan Selatan berlaku hingga 30 November 2026 dengan memberikan diskon pokok PKB untuk kendaraan mutasi masuk dari luar daerah maupun balik nama dalam daerah.

Pertimbangan Sumatera Dan Sulawesi

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka program pembebasan pokok tunggakan PKB di bawah tahun 2024 serta pembebasan denda PKB dan BBNKB kedua. Di bagian timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan diskon pajak sebesar 50 persen untuk tahun jatuh tempo 2025 kebawah dengan pembebasan denda bea balik nama kendaraan bermotor.