Daftar Penulis Dokter dan Psikolog Terkenal di Indonesia

Temukan inspirasi dari dokter dan psikolog ternama Indonesia yang menggabungkan kedokteran dengan sastra melalui buku-buku berkesan dan edukasi kesehatan.

Berikut adalah daftar profesional medis dan psikolog ternama di Indonesia yang tidak hanya berkompeten dalam bidang kesehatan, tetapi juga aktif menyebarkan inspirasi melalui karya tulisan. Mereka membuktikan bahwa profesi kedokteran dan psikologi dapat berjalan beriringan dengan dunia sastra untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Inspirasi dari Dr Gia dan dr. Andreas

Dokter yang akrab disapa dr. Gia ini merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI. Ia tidak hanya fokus merawat dan menyembuhkan pasien, tetapi juga berbagi inspirasi lewat buku-buku yang ia tulis. dr. Gia juga aktif membagikan edukasi medis dengan gayanya yang khas lewat media sosial seperti YouTube, Instagram, dan media lainnya.

Also read Nyam, Sate Kambing Indonesia Masuk Daftar 11 Sate Terlezat di Dunia Versi TasteAtlas

Buku-buku karya dr. Gia yang bisa kamu baca antara lain: Cinta 31.000 Kaki, Garda Detak, Perikardia, dan #BerhentiDiKamu. Karya-karya ini menunjukkan kedalaman pemahaman dr. Gia terhadap kondisi manusia yang ia temui dalam praktik kliniknya.

Selain dr. Gia, psikolog yang akrab disapa dr. Andreas juga hadir dengan karya-karyanya yang diberi judul unik. Pria ini menggunakan sudut pandangnya sendiri untuk merangkai berbagai cerita fiksi dan narasi empati yang mendalam. Karya-karyanya yang diberi judul unik ini akan mengajak pembaca untuk merenungi berbagai hal mendalam yang mungkin kerap terabaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Advertisement

Buku-buku dr. Andreas yang bisa kamu baca meliputi: Seorang Pria yang Melalu Duka dengan Mencuci Piring, Seorang Wanita yang Ingin Menjadi Pohon Semangka di Kehidupan Berikutnya, dan Seorang Anak yang Bersembunyi di Balik Topeng Superhero. Judul-judul ini mencerminkan pendekatan psikologis yang unik terhadap isu-isu kemanusiaan.

Karya Sastra dari dr. Intan dan dr. Nova Riyanti Yusuf

Dokter lulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Urologi FK UNAIR ini berhasil membuktikan bahwa kesibukannya sebagai Tenaga Medis tidak menghalangi dirinya untuk terjun ke dunia sastra lewat tulisan. dr. Intan menjadikan kegiatan menulis sebagai sarana terapi sekaligus media untuk merefleksikan empati kepada sesama yang bersumber dari pengalaman dinasnya sendiri.

Karya-karya dr. Intan yang bisa kamu baca antara lain: Bia dan Kapak Batu, 33 Senja di Halmahera, dan Perempuan Bersampur Merah. Novel-novel ini menawarkan perspektif yang kuat tentang kehidupan dan tantangan medis yang dihadapi oleh pasien maupun dokter.

Selain dr. Intan, ada sosok wanita multitalenta yang berperan sebagai psikiater dan penulis yaitu dr. Nova Riyanti Yusuf. Ia kini diketahui tengah menjabat sebagai Direktur Utama RSJ Dr. H. Marzoeki. Penulis yang pernah meneliti di Harvard Medical School ini berhasil menulis disertasi yang mengantarkannya menjadi National Finalist untuk The ASEAN-US Science Prize for Women 2020.

Advertisement

Buku-buku seputar kejiwaan karya dr. Nova Riyanti Yusuf yang bisa kamu baca meliputi: Cegah Bunuh Diri Remaja, Yuk Deteksi! Dan Jelajah Jiwa Hapus Stigma. Karya-karyanya sangat penting dalam upaya edukasi mengenai kesehatan mental dan penghapusan stigma di masyarakat Indonesia.

Edukasi Kesehatan Anak Melalui Buku dr. Meta

Dokter spesialis anak sekaligus konselor laktasi yang sangat menginspirasi ini giat membagikan ilmu kesehatan dan nutrisi anak lewat berbagai media. Ia pernah meraih penghargaan Writer of The Year di IKAPI Awards 2020. Prestasi ini menunjukkan kualitas tulisannya yang diakui oleh komunitas penulis Indonesia.

dr. Meta juga berhasil meraih prestasi internasional seperti Young Investigator Award ESPGHAN dan Travel Sholarship Award SSIEM. Penghargaan internasional ini menegaskan kompetensinya yang mumpuni di kancah global dalam bidang pediatri dan nutrisi.

Buku-buku karya dr. Meta yang bisa kamu baca antara lain: 99 Resep MPASI, 567 Fakta tentang MPASI, dan 78 Resep MPASI. Buku-buku ini sangat membantu para orang tua dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak mereka dengan benar. Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.