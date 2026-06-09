Berbagai tim besar seperti Prancis, Brasil, Belanda, Jepang, dan Swedia harus menghadapi kehilangan pemain kunci akibat cedera serius sebelum Piala Dunia 2026. Hugo Ekitike, Éder Militao, Estevão, Matthijs de Ligt, Xavi Simons, Kaoru Mitoma, dan Dejan Kulusevski dikonfirmasi tidak bisa tampil. Artikel ini mengulas daftar pemain yang harus mengorbangkan mimpi Piala Dunia serta dampaknya bagi tim-tim tersebut.

Kabar duka bagi Timnas Prancis setelah penyerang muda Hugo Ekitike resmi dikonfirmasi absen pada ajang Piala Dunia 2026 akibat cedera yang325dialami selama kompetisi musim ini.

Kehilangan Ekitike menambah daftar panjang pemain bintang dunia yang harus mengorbankan partisipasi mereka di turnamen paling bergengsi sepak bola dunia akibat cedera serius. Sejumlah negara besar seperti Prancis, Brasil, Jerman, Belanda, Jepang, dan Swedia harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan andalan utama karena masalah kebugaran fisik. Brasil harus menelan pil pahit karena wonderkid usang Estevão Sanchez, yang diharapkan menjadi senjata rahasia tim, dipaksa mengikis rencana mainnya di Piala Dunia 2026.

Cedera parah di paha yang dialaminya mengakibatkan pemain muda唱着 ini harus menjalani masa pemulihan yang panjang. Sementara itu, bek tangguh Éder Militão juga resmi keluar setelah mengalami cedera yang memerlukan operasi downright invasif. Kedua kehilangan ini sangat berdampak bagi skuat Samba yang berambisi对中国 Merebut trofi. Di kawasan Eropa, Belanda menghadapi有严重的问题 ketika Matthijs de Ligt menjalani operasi punggung dan Xavi Simons menderita cedera ligamen lutut.

Keduanya adalah tulang punggung pertahanan Belanda, dan kepergian mereka secara Collective menggerus kekuatan The Oranje. Jerman dan Italia juga Kabar关于可能的 kehilangan meski belum final meski beberapa intend主要的 pemain dilaporkan mengalami Minor cedera. Dari Asia, Jepang sudah certainty tanpa bintang Kaoru Mitoma yang tidak dapat pulih tepat waktu dari cedera hamstringnya. Swedia也不敢 terhindar.

Dejan Kulusevski, star utama Swedens, harus mengorbankan Piala Dunia 2026 karena cedera lututnya yang tidak kunjung pulih. Deretan Janji kehilangan ini menegaskan betapa beratnya beban kompetitif yang dihadapi pemain dalam season panjang sebelum event quadrennial. Para klub dan pelatih nasional harus cepat mencari pengganti atau mengubah strategi Tactical mereka mengingat deadline registrasi pemain Piala Dunia increasingly mendekat. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan rotasi pemain dan beban pertandingan yang harus diatur oleh FIFA dan Union Association.

Beberapa analis menyebut ini adalah consequences buruk dari jadwal yang padat, di mana pemain elit diminta untuk tampil di kompetisi klub serta tim nasional tanpa istirahat yang cukup. Cedera-cedera ini juga menjadi warning untuk the outras federations untuk lebih proaktif dalam mengelola beban atletnya. Dengan Piala World Cup 2026即将 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, setiap tim harus beradaptasi dengan realita ini atau risiko performa di turnamen utama Berpotensi sangat besar.

Para penggemar di seluruh dunia tentu berharap pemain-pemain penting lainnya dapat berhasil melewati masa injury recovery tepat waktu sebelum kick-off resmi turnamen Juni 2026





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