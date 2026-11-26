Rangkuman lengkap harga lelang tertinggi untuk lukisan karya Leonardo da Vinci, Gustav Klimt, dan seniman lainnya di Christie's dan Sotheby's.

Industri seni global mencatatkan angka-angka fantastis dalam sejarah lelang, di mana karya-karya maestro dunia terjual dengan harga miliaran dolar. Leonardo da Vinci memegang posisi puncak dengan penjualan lukisan "Salvator Mundi" senilai US$ 450,3 juta pada November 2017 di Christie's New York, yang setara dengan Rp 8,2 triliun. Angka ini menegaskan dominasi seniman Renaisans dalam pasar seni elit global.

Harga jual mencapai puncak tersebut setelah lelang dimulai di angka US$ 100 juta, melewati batas US$ 200 juta, dan berakhir pada US$ 400 juta plus pajak US$ 50 juta. Keajaiban pasar ini menunjukkan bahwa dalam dunia seni, nilai materi dapat melampaui perkiraan standar dengan margin yang sangat signifikan.

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Pecahnya Rekor Lelang Lukisan Dunia

Karya Gustav Klimt berjudul "Portrait of Elisabeth Lederer" (1914-16) mencatatkan harga tertinggi kedua dalam sejarah lelang global sebesar US$ 236,4 juta atau Rp 4,3 triliun. Penjualan ini terjadi di lelang Sotheby's pada November 2025 dan melampaui rekor sebelumnya yang dibuat oleh Klimt sendiri.

Proses negosiasi di lelang ini dimulai dengan penawaran awal sebesar US$ 130 juta. Angka tersebut terus melonjak hingga akhirnya dimenangkan di harga US$ 205 juta sebagai harga palu. Ketika ditambahkan biaya tambahan, total akhirnya menyentuh US$ 236,4 juta. Ini merupakan penjualan tertinggi yang pernah dicatatkan oleh rumah lelang Sotheby's.

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Vincent van Gogh juga berhasil memecahkan batas harga dengan karyanya "Blossoming Chestnut Trees" (Châtaigniers en fleurs) karya tahun 1890. Lukisan ini terjual seharga US$ 190,4 juta termasuk pajak di Sotheby's pada 18 November 2026. Angka ini melampaui rekor sebelumnya van Gogh sebesar US$ 117,2 juta yang dicetak di Christie's pada tahun 2022.

Kenaikan nilai sebesar US$ 73,2 juta atau setara Rp 1,3 triliun ini merupakan lonjakan sebesar 62,4 persen hanya dalam rentang waktu empat tahun. Rekor sebelumnya van Gogh adalah "Orchard with Cypresses" yang dibuat pada tahun 1888. Peningkatan tajam ini menunjukkan permintaan yang sangat kuat terhadap karya master Impresionis.

Posisi Seniman Abad Kedua Puluh dan Ketiga

Andy Warhol menguasai segmen seni pop dengan karyanya "Shot Sage Blue Marilyn" yang menjadi karya abad ke-20 termahal yang pernah dilelang. Lukisan ini terjual di Christie's New York pada tahun 2022 dengan harga lelang sebesar US$ 170 juta atau Rp 3,1 triliun.

Pedagang seni terkemuka, Larry Gagosian, secara langsung terlibat dalam lelang tersebut dan berhasil mengamankan lukisan itu. Meskipun harga akhirnya sedikit di bawah perkiraan awal pasar yang mencapai US$ 200 juta, penjualan ini tetap menjadi tonggak penting dalam valuasi seni modern.

Di segmen yang sama, karya Pablo Picasso "Women of Algiers (Version 'O')" (1955) pernah mencetak rekor lelang pada tahun 2015. Lukisan ini terjual di Christie's dengan harga US$ 179,4 juta atau Rp 3,2 triliun. Estimasi awal untuk karya ini adalah US$ 140 juta, namun akhirnya ditutup di harga US$ 160 juta sebelum penambahan biaya.

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Karya Amedeo Modigliani juga memiliki posisi strategis dalam daftar ini. "Reclining Nude (1917-18)" terjual di Christie's New York pada tahun 2015 dengan harga US$ 170,4 juta atau Rp 3,1 triliun. Harga ini lebih dari dua kali lipat rekor sebelumnya Modigliani yang tercatat sebesar US$ 70,7 juta.

Dampak Sejarah dan Provenance Karya Seni

Sejarah kepemilikan atau provenance sering kali mempengaruhi nilai akhir sebuah karya seni. Sebelum menjadi milik Sotheby's, lukisan yang nantinya memecahkan rekor tertentu pernah dimiliki oleh pengusaha A. Alfred Taubman. Ia kemudian menjualnya kepada raja penerbitan S. I. Newhouse pada tahun 2000.

Hampir satu dekade setelah kematian Newhouse, karya tersebut dilelang di Christie's dengan perkiraan harga US$ 100 juta. Penawaran dibuka pada angka US$ 80 juta dan mengalami 60 kali penawaran sebelum terjual seharga US$ 157 juta. Dengan biaya tambahan, totalnya naik menjadi US$ 181,2 juta.

Karya lain dari Modigliani, "Reclining Nude (on Her Left Side)" (1917), terjual di Sotheby's New York pada tahun 2018 dengan harga US$ 157,2 juta. Ini tercatat sebagai karya seni termahal yang pernah terjual di Sotheby's pada saat itu, meskipun harga palu US$ 139 juta berada di bawah perkiraan awal.

Georges Seurat juga masuk dalam kategori langka dengan karyanya "Models (Small Version)" (1888). Lukisan pointilisme ini terjual di Christie's pada November 2022 dengan harga US$ 149 juta. Lukisan ini berasal dari koleksi pribadi Paul Allen, pendiri Microsoft, dan diperkirakan akan melebihi US$ 100 juta dalam lelang tersebut.