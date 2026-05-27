Daftar Kafe 24 Jam di Jakarta: dari Picon, ARAH, hingga Kuro untuk Nongkrong, Kerja, dan Fotografi

24 jam telah menjadi bagian integral dari gaya hidup urban modern. Ketika Anda merasa lapar di jam 3 pagi, ingin menghabiskan malam sambil ngobrol dengan teman, atau membutuhkan tempat tenang untuk menyelesaikan pekerjaan, kafe-kafe ini hadir sebagai solusi sempurna dengan suasana yang cozy dan pelayanan yang konsisten.

Tidak semua kafe 24 jam memiliki kualitas yang sama dalam hal pelayanan, makanan, dan atmosfer, tetapi kami telah mengumpulkan daftar lengkap tempat-tempat terbaik yang benar-benar layak dikunjungi kapan saja. Dari Jakarta Selatan yang modern hingga Jakarta Timur yang berkembang pesat, tersebar berbagai pilihan kafe yang menawarkan pengalaman berbeda sesuai dengan preferensi dan kebutuhan Anda. Baik Anda mencari tempat untuk bekerja dengan Wi-Fi berkualitas tinggi, sekadar bersantai menikmati kopi yang enak, atau berbagi momen spesial dengan orang-orang terkasih.

Picon Cafe yang berlokasi di Jl. Proklamasi No.40, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, adalah kafe kecil dengan konsep aesthetic dan nostalgic yang menawarkan suasana unik dengan harga yang sangat terjangkau berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 50.000 untuk berbagai menu minuman dan makanan ringan. Kafe ini terkenal dengan banyaknya pilihan permainan board game seperti Monopoly dan berbagai games lainnya yang bisa dimainkan oleh pengunjung sambil menunggu makanan atau sekadar untuk menghibur diri dengan teman-teman dalam suasana yang santai dan menyenangkan.

Desain interior yang aesthetic dengan berbagai elemen dekorasi yang eye-catching membuat kafe ini cocok untuk difoto dan dibagikan di media sosial. Menu makanan mereka terkenal dengan kualitas yang sangat baik mengingat harganya yang murah, terutama pempek yang terkenal sangat nikmat dengan rasa yang sama seperti pempek authentic dari Palembang, menjadikan Picon Cafe sebagai hidden gem untuk pecinta kuliner yang mencari quality food dengan budget terbatas.

Operasional 24 jam memberikan akses bagi pengunjung untuk datang kapan saja mereka membutuhkan makanan yang enak dengan harga yang tidak akan merogoh kantong terlalu dalam. Lokasi di Jakarta Pusat yang mudah diakses membuat Picon Cafe menjadi pilihan yang sangat baik untuk afterwork hangout bagi para pekerja kantoran di sekitar area Menteng yang ingin mencari tempat casual namun berkualitas. ARAH Coffee Gandaria terletak di Jl.

Gandaria 1 No.79, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menawarkan pengalaman bersenang-senang yang sempurna bagi mereka yang membutuhkan tempat kerja yang produktif dengan suasana yang tidak terlalu formal dan membosankan. Kafe ini dirancang khusus untuk mendukung kegiatan work from cafe dengan menyediakan fasilitas lengkap seperti Wi-Fi berkecepatan tinggi, meja yang ergonomis, dan outlet listrik yang tersebar strategis untuk pengisian daya perangkat elektronik Anda.

Dengan rentang harga yang cukup kompetitif antara Rp 30.000 hingga Rp 60.000 untuk menu minuman utama, kafe ini menawarkan nilai yang sangat baik dengan kualitas kopi yang terukur dan konsisten. Keunikan lainnya adalah ketersediaan printer gratis untuk pelanggan yang membutuhkan layanan cetak dokumen, sesuatu yang jarang ditemukan di kafe-kafe sejenis. Suasana yang sangat kondusif untuk bekerja menjadi daya tarik utama ARAH Coffee Gandaria, dengan desain interior yang modern namun tetap hangat dan tidak intimidatif untuk pengunjung yang ingin berlama-lama.

Barista yang profesional dan berpengetahuan tentang kopi akan membantu Anda memilih jenis kopi yang sesuai dengan preferensi rasa, dari yang fruity hingga yang bold dan earthy. Testimonial dari pengunjung yang datang untuk bekerja mencerminkan kepuasan tinggi terhadap konsistensi layanan, kebersihan fasilitas umum terutama toilet yang selalu terjaga, dan suasana yang tenang meskipun terkadang ramai dengan pekerja kantoran dan freelancer lainnya.

Kafe ini buka 24 jam setiap hari, memberikan fleksibilitas penuh kepada para pekerja digital untuk datang kapan saja sesuai dengan jam produktif mereka. Kuro Cafe yang terletak di Jl. Kota Bambu Utara IV, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, adalah destinasi wajib kunjungan bagi mereka yang menghargai estetika dan keinginan untuk mengabadikan momen spesial melalui fotografi.

Konsep kafe ini sangat unik dengan desain interior yang lucu, penuh dengan detail dekoratif yang Instagram-worthy dan photogenic dari setiap sudut, menjadikannya surga bagi para content creator dan pecinta fotografi. Dengan harga yang sangat terjangkau berkisar Rp 20.000 hingga Rp 50.000 per pesanan, kafe ini memberikan kesempatan kepada pengunjung dengan berbagai latar belakang ekonomi untuk menikmati pengalaman bersenang-senang yang menyenangkan dan penuh warna.

Fasilitas photo booth yang lucu dan interaktif menambah nilai hiburan, memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mengambil foto dengan berbagai backdrop dan efek yang telah disediakan





