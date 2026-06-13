Daftar HP Xiaomi Terbaik 2026

Daftar rekomendasi smartphone Xiaomi terbaik untuk tahun 2026, dengan berbagai pilihan spesifikasi, layar, dan kamera.

Perkembangan teknologi smartphone Xiaomi tahun ini semakin menarik. Mulai dari penggunaan chipset generasi terbaru, layar AMOLED dengan refresh rate tinggi, hingga teknologi kamera hasil kolaborasi dengan Leica yang mampu menghasilkan foto profesional dalam berbagai kondisi pencahayaan.

Tidak hanya itu, Xiaomi juga menghadirkan pilihan yang sangat beragam, mulai dari smartphone flagship premium, ponsel lipat futuristik, hingga perangkat dengan harga lebih terjangkau namun tetap menawarkan performa yang mumpuni. Berikut daftar HP Xiaomi terbaik yang sudah dirangkum Liputan6.com dan layak dipertimbangkan pada tahun 2026, Sabtu (13/6/2026)





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