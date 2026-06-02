Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 kg Pertamina Terbaru Juni 2026

PT Pertamina mengumumkan daftar harga elpiji atau LPG untuk ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang berlaku per early Juni 2026. Harga tidak berubah per 1 Juni namun telah berubah pada 18 April 2026. Harga bervariasi per provinsi, misalnya di Jakarta Rp 107.000 untuk 5,5 kg dan Rp 228.000 untuk 12 kg. Daftar harga mencakup Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara dengan kisaran Rp 111.000-114.000 untuk 5,5 kg dan Rp 230.000-285.000 untuk 12 kg.

PT Pertamina mengumumkan daftar harga elpiji atau LPG (Liquified Petroleum Gas) untuk ukuran 5,5 kg dan 12 kg yang berlaku per awal Juni 2026 . Berdasarkan pantauan, harga untuk kedua ukuran itu tidak mengalami perubahan per 1 Juni 2026 .

Namun, menurut laman resmi Pertamina Patra Niaga, harga elpiji untuk kedua ukuran tersebut mengalami perubahan pada 18 April 2026. Harga elpiji per 2 Juni 2026 dapat bervariasi di beberapa provinsi, dengan kisaran harga mulai dari Rp 100.000 untuk botol 5,5 kg hingga Rp 208.000 untuk botol 12 kg. Di wilayah Jakarta, harga elpiji 5,5 kg mencapai Rp 107.000 sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 228.000.

Daftar harga yang diperbarui tersebut mencakup berbagai daerah di Indonesia, seperti Aceh dengan harga 5,5 kg sebesar Rp 111.000 dan 12 kg sebesar Rp 230.000, Kalimantan Barat dengan harga 5,5 kg Rp 114.000 dan 12 kg Rp 238.000, Kalimantan Utara (Tarakan) dengan harga yang serupa yakni 5,5 kg Rp 114.000 dan 12 kg Rp 238.000, serta Sulawesi Tenggara dengan harga 5,5 kg Rp 111.000 dan 12 kg Rp 285.000. Variasi harga ini mencerminkan kebijakan penetapan harga yang disesuaikan berdasarkan kondisi regional, termasuk faktor logistik dan biaya distribusi.

Konsumen di berbagai wilayah disarankan untuk mengikuti perkembangan harga terbaru dari Pelayanan Pengaduan Konsumen (PPK) Pertamina atau situs resmi Pertamina Patra Niaga guna mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Kebijakan harga LPG yang berlaku ini menjadi bagian dari upaya Pertamina dalam memastikan ketersediaan dan stabilitas harga gas rumah tangga di seluruh Indonesia, meskipun fluktuasi harga global energi tetap menjadi faktor pendorong perubahan harga secara periodik





