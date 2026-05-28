Daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 Soroti Talenta Muda Indonesia di Berbagai Sektor

Forbes Asia mengumumkan 30 Under 30 Asia 2026, menampilkan 10 kategori termasuk hiburan, teknologi, dan venture capital. Tiara Andini, grup No Na, kreator Erika Richardo, serta startup Se'Indonesia, Remind, DayaTani, dan B Capital terpilih, menandai kebangkitan talenta muda Indonesia di kancah global.

Pada Kamis, 28 Mei 2026, Forbes Asia mengumumkan edisi terbaru daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menyoroti 10 kategori utama, mulai dari wirausaha, investor modal ventura, ilmuwan, pelaku dampak sosial, hingga seniman dan atlet yang berpengaruh di panggung global.

Dari hampir 4.000 nominasi, panel yang terdiri atas reporter, editor Forbes Asia, serta alumni 30 Under 30 sebelumnya melakukan proses seleksi ketat. India mendominasi dengan 78 perwakilan, diikuti oleh China (46), Australia (38), Jepang (32), serta Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan masing‑masing masing‑masing dengan 18 nama. Sebesar satu perempat penerima penghargaan adalah perempuan, dengan rata‑rata usia 26 tahun, menandakan generasi muda yang semakin beragam dan berdaya saing tinggi.

Di ranah hiburan, penyanyi Tiara Andini berusia 24 tahun masuk dalam kategori Entertainment. Tiara, yang dikenal setelah menjadi runner‑up Indonesian Idol 2020, telah mengukir prestasi dengan single debut "Gemintang Hatiku", memenangkan Best Newcomer di Anugerah Musik Indonesia Awards, serta Best New Asian Artist (Indonesia) di Mnet Asian Music Awards. Album self‑titled yang dirilis pada 2021 berhasil meraih Album of the Year di Indonesian Music Awards 2022, dan pada 2025 ia memperoleh penghargaan Social Media Artist of the Year.

Forbes mencatat bahwa Tiara memiliki sekitar tujuh juta pendengar bulanan di Spotify. Selain itu, girl group No Na-Christy, Baila, Esther, dan Shaz-yang berada di bawah label 88 Rising, juga terpilih. Debut mereka pada 2025 di festival Head In The Clouds Los Angeles menghasilkan lebih dari 1,4 juta pendengar bulanan di Spotify, sementara single "Rollerblade" mencatat 3,3 juta penonton di YouTube.

Kategori Social Media, Marketing & Advertising diisi oleh kreator konten Erika Richardo, yang terkenal lewat mural Boeing 737 Garuda Indonesia yang memperingati HUT ke‑80 RI pada Agustus 2025. Karya tersebut menampilkan motif batik serta 16 kelompok etnis Indonesia, kemudian menjadi viral di media sosial. Forbes melaporkan bahwa Erika kini memiliki lebih dari 18 juta pengikut di TikTok, menjadikannya salah satu kreator paling berpengaruh di platform tersebut.

Di sektor Retail & Ecommerce, jaringan makanan cepat saji Se'Indonesia, yang didirikan Rinaldi Dharma Utama dan Christian Wilfandio, memperoleh pendanaan Series A sebesar US$ 9,7 juta pada April 2025 yang dipimpin Insignia Ventures. Dengan lebih dari 200 outlet delivery, 23 restoran dine‑in, dan menu se'i khas Indonesia Timur dengan harga terjangkau, perusahaan ini kini menjadi contoh sukses inovasi kuliner lokal.

Sementara itu, Santi Tan, pendiri parfum lokal Saff & Co, mengembangkan rangkaian produk wewangian rumah dan tekstil, memanfaatkan platform e‑commerce seperti Shopee sebelum memperluas ke toko offline. Di bidang Consumer & Enterprise Technology, Farrel Alvian Purnama dan rekan Muhammad Dzikri Ahira Soefihara terpilih lewat startup daur ulang limbah elektronik Remind. Berbasis di Banten, perusahaan ini mengekstrak tembaga serta logam berharga lainnya dari papan sirkuit bekas, dengan pendanaan US$ 1,3 juta pada Mei 2025 yang dipimpin Bali Investment Club dan BEENEXT.

Pada kategori Industry, Manufacturing & Energy, Deryl Lu terpilih karena startup agritech DayaTani yang mengembangkan asisten pertanian AI bernama Pak Dayat, memberikan panduan budidaya melalui WhatsApp. DayaTani memperoleh pendanaan awal US$ 2,3 juta pada 2024 dan berencana ekspansi ke Thailand serta Vietnam. Di sektor Finance & Venture Capital, Elice Jesslyn Ongko, senior associate B Capital, telah menginvestasikan US$ 60 juta ke tiga startup, termasuk Eureka Robotics, Ninja Van, dan MoEngage, memperkuat reputasi Indonesia di dunia modal ventura





