Daftar 4 Gim PC Gratis di Steam Bulan April 2026 dan Tips Klaim Terbatas

Platform Steam membagikan empat gim PC gratis dengan berbagai genre, mulai dari horor hingga aksi. Simak syarat klaim dan batas waktunya agar tidak terlewatkan.

Bagi para pecinta gim komputer di seluruh dunia, platform Steam kembali menghadirkan kejutan menarik pada April 2026. Laporan terbaru yang dilansir pada Senin, 20 April 2026, menyebutkan bahwa terdapat empat judul gim PC menarik yang kini bisa diunduh secara cuma-cuma oleh para pengguna. Keempat gim ini menawarkan genre yang sangat variatif, mulai dari strategi manajemen, horor psikologis, hingga aksi bertahan hidup.

Gim pertama yang menarik perhatian adalah sebuah perpaduan unik antara genre roguelite dan manajemen dungeon. Dalam gim ini, pemain akan berperan sebagai manajer penjara bawah tanah untuk sebuah perusahaan jahat bernama Dungeons Company. Pemain ditantang untuk mengatur strategi agar penjara tersebut tetap berjalan efisien di tengah tantangan yang semakin meningkat. Selanjutnya terdapat judul berjudul Uncanny Tales: Cold Road, sebuah gim horor episodik yang menitikberatkan pada ketakutan psikologis. Berbeda dengan gim horor pada umumnya yang sering menggunakan elemen supranatural, gim ini justru mengambil inspirasi dari situasi mencekam dalam kehidupan nyata. Alurnya mengisahkan seorang anak berusia delapan tahun yang terdampar di tengah jalan terpencil saat badai salju hebat pada Desember 2005. Ia terpaksa mencari perlindungan di rumah seorang wanita tua misterius yang menyimpan banyak rahasia. Selain itu, hadir pula Stickman: Killing Zombie, sebuah gim aksi-petualangan bertema survival. Pemain dituntut untuk mengendalikan karakter stickman guna melawan gerombolan zombie yang terinfeksi di dunia yang penuh kekacauan. Gim ini sangat cocok bagi mereka yang menyukai ritme cepat dan aksi tanpa henti. Namun, perlu dicatat bahwa setiap gim memiliki ketentuan klaim yang berbeda. Ada gim yang digratiskan sebagai bagian dari promosi untuk peluncuran konten baru, sementara gim lainnya tersedia secara gratis hanya dalam periode terbatas sebelum akhirnya dihapus dari etalase Steam. Apabila periode tersebut berakhir, pemain tidak lagi bisa mengklaim gim tersebut, dan harga akan kembali normal atau bahkan gim tersebut ditarik sepenuhnya dari peredaran. Oleh karena itu, para pengguna diharapkan segera bertindak cepat untuk mengamankan judul-judul ini ke dalam koleksi pustaka pribadi mereka sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh pengembang berakhir. Mengingat variasi genre yang ditawarkan, kesempatan ini menjadi momen emas bagi gamer untuk mengeksplorasi pengalaman baru tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Selain kabar mengenai gim gratis, dunia teknologi dan hiburan saat ini juga diramaikan dengan berbagai isu hangat lainnya. Mulai dari strategi pemasaran Rockstar terkait GTA 6, rumor mengenai konten tambahan Resident Evil Requiem, hingga tips perawatan baterai perangkat elektronik dan controller konsol. Fenomena gim indie hingga isu-isu viral lainnya terus berkembang pesat, menunjukkan betapa dinamisnya ekosistem digital saat ini





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Daftar Lengkap Sekolah Swasta Gratis di Jakarta dari Mulai SD hingga SMA/SMKDKI siapkan Rp200 miliar untuk program sekolah swasta gratis 2026/2027. Cek daftar 103 sekolah penerima dan wilayahnya di Jakarta.

Read more »

Empat Tim Lolos Semifinal Piala AFF U17 2026: Indonesia dan Thailand Tak Masuk DaftarTimnas U17 Indonesia dan Thailand gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF U17 2026.

Read more »

Gim hingga AI, Ladang Eksploitasi Predator AnakInvestigasi ”Kompas” menemukan, predator melakukan kekerasan seksual anak melalui gim hingga AI di ruang siber. Korban terteror, larut dalam trauma berkepanjangan.

Read more »

Predator Cari Mangsa di Fitur Obrolan Gim DaringInvestigasi ”Kompas” mengungkap, predator dengan mudah menjangkau anak yang bermain gim daring lewat fitur komunikasi antarpemain. Sebagian anak terjebak perangkap.

Read more »

Cara Daftar Beasiswa Dian Sastro, Perempuan Bisa Gratis Kuliah di Kampus IniPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

[HOAKS] Program Sertifikat Tanah Gratis 2026 dari Kementerian ATR/BPNKementerian ATR/BPN menegaskan, tidak ada program pemutihan atau pembuatan sertifikat gratis, balik nama gratis, serta pajak tanah gratis.

Read more »