Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juniumumkan John Herdman

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, sudah menetapkan 23 pemain tampil di FIFA Matchday Juni melawan Oman dan Mozambik di Jakarta. Ini jadi strategi membangun fondasi tim jelang Piala Asia 2027 dan naikkan peringkat FIFA.

Pelatih Timnas Indonesia , John Herdman , telah mengumumkan daftar 23 pemain yang akan mengikuti FIFA Matchday pada bulan Juni. Timnas Indonesia akan bertanding terhadap Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Jakarta.

Pertandingan ini menjadi ajang penting untuk menyusun fondasi terbaik Menuju Piala Asia 2027. Semua pemain yang dipanggil memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka guna masuk skema utama Timnas di bawah asuhan Herdman. Selain itu, matchday ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan peringkat FIFA Indonesia. Beberapa nama menarik berhasil mendapatkan panggilan untuk kali ini.

Di posisi kiper, tidak ada banyak perubahan dari skema sebelumnya dengan Maarten Paes dan Emil Audero sebagai yang akan memperebutkan posisi utama. Sementara itu, Nadeo Argawinata memiliki peluang untuk menjadi salah satu opsi di ASEAN Cup 2026 mendatang. Pada posisi bek, Jay Idzes tidak akan Bergabung, sesuai prediksi awal. Artikel ini juga menggarisbawahi pentingnya pertandingan ini dalam konteks pembangunan tim nasional jangka panjang dan upaya meningkatkan posisi Indonesia di ranking FIFA.

Daftar 23 pemain ini akan menjadi bagian dari rencana Herdman menguji berbagai kombinasi pemain serta taktik baru. Banyak pemain muda dan pengalaman juga dipanggil untuk mencari ritme dan chemistry yang optimal. Dengan latar belakang pemain dari berbagai liga, termasuk Liga Indonesia dan luar negeri, Herdman berharap dapat menemukan kombinasi terbaik. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik yang bukan berada di level kompetisi Asia menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi potensi pemain sekaligus belajar dari pertandingan internasional.

Rencananya, setelah matchday Juni, Timnas akan focuses pada kualifikasi Piala Asia 2027 dan persiapan untuk kompetisi





Timnas Indonesia John Herdman FIFA Matchday Oman Mozambik Piala Asia 2027 Peringkat FIFA Maarten Paes Emil Audero Nadeo Argawinata Jay Idzes ASEAN Cup 2026

John Herdman Komentar Mundurnya Jay Idzes dari Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday 2026Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Provides update on Jay Idzes' withdrawal from the June 2026 FIFA Matchday squad due to injury. Idzes sustained a heel problem while playing for Sassuolo against Parma in Serie A, requiring substitution in the 54th minute. Although the injury is not severe, the decision was made to protect the player's long-term fitness. Indonesia's captain since naturalisation in December 2023, Idzes has been a mainstay in central defense. His absence poses a challenge for the team's defensive depth ahead of crucial matches against Oman and Mozambique.

Tim Geypens Sudah Tiba di Tanah Air, Siap Gabung Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday!Tim Geypens tiba di Indonesia dan siap gabung Timnas untuk FIFA Matchday Juni 2026. Bek kiri FC Emmen tunjukkan performa kuat dan peluang debut besar.

Fakta Timnas Mozambik, Lawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026Fakta menarik Timnas Mozambik yang akan menghadapi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026, dari pemain Eropa hingga ranking FIFA.

Timnas Indonesia Sambut Kedatangan Ole Romeny hingga Ragnar Oratmangoen untuk FIFA MatchdayTimnas Indonesia mulai diperkuat pemain abroad untuk FIFA Matchday Juni 2026. Ole Romeny, Kevin Diks, Emil Audero, dan Ragnar Oratmangoen telah bergabung.

