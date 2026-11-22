Daftar lengkap orang terkaya Indonesia per November 2026. Robert Budi Hartono kembali jadi nomor satu dengan aset US$13,7 miliar.

Daftar kekayaan konglomerat Indonesia mengalami pergeseran signifikan pada November 2026 berdasarkan laporan Forbes Real-Time Billionaires. Robert Budi Hartono, pemilik Grup Djarum, resmi menduduki tahta sebagai orang terkaya di Indonesia untuk pertama kalinya dalam periode terbaru ini. Ia berhasil menggeser posisi Prajogo Pangestu yang sebelumnya bertahan di puncak peringkat kekayaan nasional. Perpindahan posisi ini menandai era baru dominasi aset perbankan dan tembakau dibandingkan komoditas energi.

R. Budi Hartono Peroleh Posisi Teratas

Robert Budi Hartono menguasai kekayaan bersih senilai US$13,7 miliar pada November 2026. Angka ini menempatkan beliau pada urutan ke-212 orang terkaya di dunia. Sumber utama akumulasi aset beliau berasal dari dua sektor besar yaitu perbankan dan tembakau. Investasi strategis di Bank Central Asia menjadi penopang terbesar nilai kekayaan beliau sejak keluarga Salim kehilangan kendali atas bank tersebut pasca krisis 1997-1998.

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Portofolio kekayaan Robert Budi Hartono juga mencakup PT. Global Digital Niaga Tbk yang menaungi platform e-commerce Blibli. Selain itu, beliau memiliki kepentingan signifikan pada merek elektronik Polytron yang telah memasuki bisnis kendaraan listrik pada tahun 2025. Aset properti premium di Jakarta menjadi komponen tambahan yang memperkuat posisi finansial beliau di sektor real estat nasional.

Pergeseran Kekayaan Sektor Energi dan Batubara

Prajogo Pangestu turun ke peringkat kedua dengan kekayaan senilai US$9,4 miliar atau urutan ke-368 secara global. Ia dikenal sebagai raja batu bara dengan pendirian PT. Bayan Resources Tbk. Selain itu, beliau mengendalikan perusahaan energi terbarukan asal Singapura yaitu Metis Energy. Kepentingan bisnis beliau juga meliputi The Farrer Park Company dan Samindo Resources yang tersebar di berbagai sektor industri.

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Dalam strategi divestasi terbaru, Prajogo Pangestu bersama putrinya Elaine menjual 30% saham PT. Bayan Resources kepada Samsudin Andi Arsyad pada Oktober 2026. Transaksi ini bernilai US$1,5 miliar dan menjadi salah satu gerakan finansial terbesar di sektor pertambangan batu bara. Selain itu, beliau juga mendukung proyek infrastruktur strategis SEAX Global untuk pembangunan kabel laut yang menghubungkan Indonesia, Singapura, dan Malaysia.

Sri Prakash Lohia menempati peringkat ketiga dengan kekayaan US$9 miliar atau urutan ke-398 dunia. Beliau memulai karier bisnis sejak akhir 1970-an di industri kayu melalui PT. Barito Pacific Tbk. Akuisisi strategis 70% PT. Chandra Asri Pacific Tbk pada tahun 2007 memperkuat dominasi beliau di sektor petrokimia sebagai produsen terbesar di Indonesia. Perkembangan bisnis dilanjutkan dengan melantaianya PT. Petrindo Jaya Kreasi Tbk dan PT. Barito Renewables Energy Tbk pada tahun 2023.

Diversifikasi Bisnis Meneruskan Tradisi Taipan

Hartono Tahir dan keluarga menguasai kekayaan senilai US$8,9 miliar atau peringkat ke-402 orang terkaya dunia. Bisnis diversifikasi Mayapada Group mencakup perbankan, kesehatan, media, dan properti. Aset keuangan beliau terutama tertanam di PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. dan PT. Maha Properti Indonesia Tbk. Istrinya Rosy merupakan putri taipan Mochtar Riady yang memperkuat jaringan bisnis keluarga di Singapura melalui perusahaan tercatat MYP.

Anthoni Salim memiliki kekayaan bersih US$8,8 miliar atau urutan ke-408 secara global. Sebagai putra bungsu pendiri grup Liem Sioe Liong, beliau memimpin Grup Salim dengan investasi masif di pangan, ritel, perbankan, dan telekomunikasi. Peran beliau sangat krusial sebagai CEO PT. Indofood Sukses Makmur Tbk yang merupakan produsen mi instan terbesar di dunia. Keluarga Salim juga memegang saham di First Pacific yang menguasai Indofood dan PLDT di Filipina.

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Sri Prakash Lohia tetap mendominasi sektor petrokimia dengan kekayaan US$7,8 miliar. Keluarga Lohia memulai perjalanan bisnis di Indonesia sejak 1970-an dengan mendirikan Indorama Corp sebagai produsen benang pintal. Kini perusahaan tersebut bertransformasi menjadi raksasa material yang memproduksi pupuk, poliolefin, bahan baku tekstil, dan sarung tangan medis. Pemimpin bisnis ini kini menjabat sebagai chairman di London bersama putranya Amit sebagai wakil chairman.

Sektor Teknologi dan Pusat Data Menanjak

Otto Toto Sugiri memiliki kekayaan senilai US$4,7 miliar atau peringkat ke-881 dunia. Beliau merupakan salah satu pendiri dan CEO DCI Indonesia yang beroperasi sebagai operator pusat data terbesar di tanah air. Berdiri sejak 2011, perusahaan beliau tercatat di bursa pada tahun 2021. Sebelumnya, beliau mendirikan Sigma Cipta Caraka dan Indonet yang menjadi penyedia layanan internet pertama di Indonesia.

Sukanto Tanoto mengakhiri daftar sepuluh besar dengan kekayaan US$4,5 miliar atau urutan ke-927. Kerajaan bisnis beliau dibangun dari berbagai sektor usaha yang luas. Meskipun detail portofolio spesifik tidak tercantum lengkap, kehadiran beliau dalam daftar Forbes menunjukkan konsistensi nilai aset di tengah dinamika ekonomi global yang fluktuatif.