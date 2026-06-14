Daftar 10 HP Terlaris di Dunia Kuartal Pertama 2026: iPhone 17 dan Samsung Galaxy ASeries Kuasai Pasar

Artikel ini menyajikan daftar 10 HP terlaris di dunia pada kuartal pertama 2026, dipenuhi oleh dominasi Apple dan Samsung. Models like iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, dan iPhone 17 Pro memicu minat konsumen di segmen premium, sementara seri Samsung Galaxy A seperti A07 4G dan A17 5G menunjukkan popularitas di kelas menengah. Tinjauan mencakup inovasi, spesifikasi, dan faktor-faktor yang mendorong penjualan masing-masing perangkat.

Apple dan Samsung terus mendominasi pasar smartphone global , terlihat dari daftar 10 HP terlaris di dunia pada kuartal pertama 2026. Apple memimpin dengan pangsa sekitar 20 persen, disusul Samsung di posisi kedua dengan 19 persen.

Popularitas mereka didukung oleh inovasi berkelanjutan, ekosistem kuat, serta kemampuan menyediakan perangkat untuk berbagai segmen, dari menengah hingga premium. Dalam daftar tersebut, konsumen menemukan beragam perangkat dengan spesifikasi unggulan seperti chipset bertenaga, kamera berkualitas tinggi, dan fitur AI yang canggih.

Tak hanya seri flagship, beberapa model kelas menengah Samsung juga berhasil achieving penjualan tinggi berkat kombinasi harga kompetitif dan fitur lengkap. iPhone 17 menjadi perangkat terlaris teratas di awal 2026, didorong oleh ekosistem Apple yang kuat, pembaruan perangkat lunak jangka panjang, dan loyalitas pengguna. Model ini diperkirakan menawarkan peningkatan signifikan pada performa adaptif dan sistem kamera untuk fotografi serta videografi yang lebih canggih. Di posisi kedua terdapat Apple iPhone 17 Pro Max sebagai varian tertinggi sekaligus premium terlaris.

Perangkat ini dibekali layar terbesar, baterai tahan lama, sistem kamera paling mutakhir, dan material premium seperti titanium. Sementara itu, iPhone 17 Pro menempati posisi ketiga, menawarkan keseimbangan antara fitur premium dan ukuran yang lebih ringkas. Model ini memiliki lensa telefoto yang ditingkatkan, sensor kamera lebih besar, dan teknologi AI lebih maju, dengan desain elegan dan bahan berkualitas tinggi. Di segmen menengah, Samsung Galaxy A07 4G dan Galaxy A17 5G berhasil masuk dalam daftar 10 HP terlaris.

Galaxy A07 4G menyasar pasar yang sensitif terhadap harga dengan menonjolkan daya tahan baterai luar biasa, layar luas, dan spesifikasi dasar solid untuk penggunaan sehari-hari. Prosesor efisien, kamera fungsional, dan antarmuka One UI Core ringan memberikan pengalaman Android yang andal dengan harga sangat kompetitif. Sementara itu, Galaxy A17 5G menunjukkan komitmen Samsung untuk membawa konektivitas 5G ke segmen yang lebih terjangkau.

Perangkat ini dilengkapi layar responsif, kamera meningkatkan dibanding model 4G, serta spesifikasi yang mendukung kinerja lancar untuk tugas sehari-hari, didukung baterai berkapasitas besar. Selain itu, Apple iPhone 16, meski sudah digantikan generasi baru, tetap menunjukkan performa penjualan kuat berkat perbaikan harga yang membuatnya lebih menarik. iPhone 16 masih menawarkan performa mumpuni, sistem kamera andal, dukungan perangkat lunak panjang, serta desain ikonik premium yang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen





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