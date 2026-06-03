Dadan Hindayana Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan SPPG

Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, diduga memanfaatkan pembangunan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) setelah menjalani serangkaian pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026.

Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN , Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, diduga memanfaatkan pembangunan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) setelah menjalani serangkaian pemeriksaan pada Rabu, 3 Juni 2026.

Penyidik menemukan dugaan adanya pengaturan dalam proses verifikasi pembangunan SPPG melalui portal milik BGN. Pengaturan tersebut diduga dilakukan atas atensi dari para tersangka. Dalam kasus ini, pembangunan SPPG yang semestinya dijalankan yayasan yang berafiliasi dengan sekolah disebut justru banyak dilakukan oleh yayasan yang terhubung dengan para tersangka. Akibatnya, yayasan-yayasan tersebut diduga memperoleh keuntungan dari insentif operasional yang diberikan untuk setiap titik layanan yang berjalan.

Penyidik masih menghitung nilai kerugian negara maupun besaran keuntungan yang diduga diperoleh para tersangka dari praktik tersebut. Selain dugaan penyimpangan pembangunan SPPG, Kejagung juga menjerat ketiganya dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2025-2026. Tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pemanfaatan Data sebagai tersangka.

Bahwa para tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nasib Dadan Hindayana berubah drastis dalam 24 jam. Setelah dicopot Presiden Prabowo dari jabatan Kepala BGN, ia kemudian ditahan Kejaksaan Agung usai penggeledahan. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Perkembangan terbaru dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, masuk babak baru setelah dia ditangkap Kejagung. Mendagri mengusulkan agar badan usaha milik daerah atau BUMD diurus oleh direktorat jenderal tersendiri demi memperkuat aspek pengawasan dan pembinaan. Pencarian terhadap Silmy Karim masih berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di wilayah Jakarta Barat yang menyeret Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Ronald Arman Abdullah merupakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat, diamankan bersama belasan orang lainnya dalam operasi tersebut. Prabowo menunjuk Nanik S Deyang menjadi kepala BGN menggantikan Dadan. Selain itu, Prabowo menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Kabar penjemputan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya, oleh Kejagung mencuat.

Pengguna media sosial dihebohkan dengan kasus dua mahasiswa sesama jenis yang berciuman di selesar perpustaan kampus Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Pergantian pimpinan BGN terjadi hanya beberapa hari setelah Dadan Hindayana menuntaskan ibadah haji di Arab Saudi. Ia berangkat setelah 12 tahun menunggu. Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama, jadi empat tim yang mengisi Grup L, grup terakhir di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Jokowi buka suara usai namanya disebut Nadiem Makarim dalam pembelaan. Presiden RI ke 7 itu menegaskan semua program pemerintah berasal dari kebijakan presiden. Australia secara resmi mengumumkan skuad 26 pemainnya untuk Piala Dunia 2026, perpaduan antara pengalaman dan pemain muda, termasuk 17 pemain yang melakukan debut mereka. Temukan pesona Bumi Menoreh di Purworejo, mulai dari air terjun yang menyejukkan hingga goa bersejarah, destinasi liburan ideal dekat Bandara Yogyakarta International Airport





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Dadan Hindayana Korupsi Pembangunan SPPG BGN Kejagung Penyidik Tersangka

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