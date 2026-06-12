Cyle Larin Cetak Gol Penyeimbang, Kanada dan Bosnia Berbagi Poin di Panggung Dunia

Kanada dan Bosnia-Herzegovina berakhir imbang 1‑1 dalam laga pembuka Grup B Piala Dunia 2026, berkat gol penyeimbang Cyle Larin di menit 78 setelah Bosnia unggul lewat Jovo Lukic.

Momen Cyle Larin mencetak gol penyeimbang dalam laga grup B antara Tim Nasional Kanada dan Bosnia-Herzegovina pada Piala Dunia 2026 menjadi sorotan utama pada Sabtu, 13 Juni 2026.

Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama yang ditiup wasit Facundo Figueroa. Kanada menunjukkan dominasi penguasaan bola, menyerang lewat sayap kiri dengan Liam Millar dan mencoba memanfaatkan ruang di depan gawang melalui kombinasi cepat Jonathan David. Namun, pertahanan Bosnia-Herzegovina tetap tangguh dan mampu menahan serangan-serangan awal Kanada. Kesempatan pertama Kanada muncul pada menit ke‑17 ketika David menemukan ruang tembak di dalam kotak penalti, namun tendangan tersebut tepat dibidik oleh kiper Nikola Vasilj.

Di menit ke‑21, Bosnia berhasil mencuri keunggulan lewat situasi bola mati; Sead Kolasinac menyundul umpan pojok dari sisi kiri pertahanan Kanada dan Jovo Lukic menyelesaikannya tepat di mulut gawang, memberi Bosnia keunggulan 1‑0





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Piala Dunia 2026 Timnas Kanada Bosnia-Herzegovina Cyle Larin Grup B

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