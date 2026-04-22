Curhatan Eksklusif Azizah Salsha: Ungkap Kekecewaan Terhadap Sorotan Publik dan Batas Privasi

Azizah Salsha kembali menjadi sorotan setelah curhatannya tentang masa lalu pernikahannya tersebar. Ia meminta publik berhenti melibatkan keluarganya dan menegaskan kelelahan atas komentar negatif yang terus menerus menyerang dirinya.

Azizah Salsha kembali menjadi pusat perhatian publik setelah isi unggahan eksklusif di Instagram pribadinya bocor dan tersebar luas ke ranah publik. Dalam curhatan mendalam tersebut, sosok selebgram yang juga putri dari politisi Andre Rosiade ini menyinggung kembali dinamika perjalanan rumah tangganya di masa lalu bersama pesepak bola ternama, Pratama Arhan . Azizah terlihat berupaya menunjukkan sisi ketegaran di tengah derasnya spekulasi negatif yang terus berkembang.

Ia secara terbuka memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan opini tentang dirinya, namun dengan catatan bahwa segala tuduhan tersebut tidak serta merta mencerminkan kebenaran yang terjadi di balik layar. Azizah menegaskan bahwa hanya dirinya yang memegang kunci kebenaran atas apa yang benar-benar terjadi dalam hubungan mereka yang kini telah kandas. Dalam pernyataan lanjutannya, Azizah Salsha memberikan peringatan halus namun tegas agar publik berhenti mengungkit masa lalu yang sudah ia tutup rapat. Ia mengungkapkan rasa lelah yang amat mendalam atas pernikahan singkat tersebut, meski ia memilih untuk tidak merinci detail permasalahan yang memicu perpisahan. Menurutnya, ia sempat memiliki harapan besar bahwa dengan berakhirnya status pernikahan tersebut, segala bentuk kebencian, polemik, dan kebohongan yang ditujukan kepadanya akan berhenti. Namun, realita yang ia hadapi justru jauh dari harapan. Ia mengaku heran mengapa sorotan negatif, komentar kasar, dan tuduhan yang tidak mendasar masih terus membuntutinya meskipun ia sudah mencoba untuk melangkah maju dari bayang-bayang masa lalunya. Hal yang paling membuatnya terpukul adalah ketika warganet mulai menarik keluarganya ke dalam pusaran konflik pribadinya, yang menurutnya sudah melewati batas etika dan privasi. Lebih jauh, Azizah memohon agar kritik, penilaian, maupun amarah publik cukup ditujukan kepadanya saja tanpa melibatkan orang-orang terdekat atau keluarganya. Ia merasa bahwa dirinya adalah pihak yang bertanggung jawab atas hidupnya, sehingga tidak adil jika pihak keluarga harus menanggung dampak dari opini publik yang liar. Curhatan ini pun memantik respons yang terbelah di media sosial; sebagian pihak memberikan simpati atas tekanan mental yang dirasakan Azizah, sementara pihak lain justru menggunakan kesempatan ini untuk kembali mengorek luka lama. Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya kehidupan seorang figur publik di era digital, di mana batasan antara ruang privat dan konsumsi publik kian kabur. Selain isu Azizah, dinamika di dunia hiburan lainnya juga terus bergejolak, mulai dari isu hukum yang menimpa selebritas ternama hingga ketegangan yang terjadi di balik layar industri musik internasional. Fenomena ini menjadi pengingat bagi masyarakat luas bahwa di balik layar kaca yang gemerlap, setiap individu tetaplah manusia biasa yang memiliki batasan dalam menghadapi tekanan sosial dan opini massa yang tidak pernah berhenti berputar





