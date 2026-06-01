Cuaca Jawa Barat 1-7 Juni 2026: Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang

BMKG memprediksi cuaca Jawa Barat pada 1-7 Juni 2026 dengan potensi hujan lebat dan angin kencang. Masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Selama empat hari dalam sepekan ini, 1-7 Juni 2026, beberapa dinamika atmosfer diprakirakan masih mendukung peningkatan suplai air serta pembentukan awan konvektif di sebagian wilayah Jawa Barat.

Hal ini disebabkan oleh gelombang atmosfer Kelvin dan kondisi suhu permukaan laut di sebagian perairan Indonesia yang masih relatif hangat. Pada Senin, 1 Juni, cuaca umumnya antara cerah dan berawan pada pukul 07.00-13.00, dengan potensi hujan ringan hingga sedang menjelang siang di sebagian kecil wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Cianjur.

Pada pukul 13.00-19.00 cuaca berawan dan hujan ringan hingga sedang berpotensi di sebagian Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Garut, Subang, Sumedang, Majalengka, dan Kuningan. Sementara potensi hujan sedang hingga lebat diprediksi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Cianjur. Malam harinya berpeluang hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bekasi.

Taksiran suhu berkisar 18-34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara 50-97 persen. Angin bertiup dari arah timur laut-tenggara dengan kecepatan 5-40 kilometer per jam. BMKG mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan yang dapat disertai petir pada skala lokal siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat.

Potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada Selasa, menurut BMKG, berpeluang terjadi di Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Depok, Purwakarta, Subang, Cianjur, Sukabumi, Bandung Raya yang meliputi Kota dan Kabupaten Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, kemudian Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran. Adapun potensi hujan sedang hingga lebat pada Rabu diprediksi di Kota dan Kabupaten Bogor, Purwakarta, Subang, Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Bandung Raya, Sumedang, dan Garut.

Sementara pada Kamis kondisi yang sama diprediksi meliputi Kabupaten Bogor, Sukabumi, Kabupaten Bandung, dan Garut. BMKG mengimbau masyarakat agar waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi menimbulkan hujan lebat hingga sangat lebat, angin kencang, banjir, longsor, pohon tumbang





