Cuaca di Jakarta: Hujan Ringan di Sore Hari, Berawan di Pagi

Ilustrasi - Sejumlah pengendara kendaraan bermotor melintas dalam keadaan hujan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. ANTARA/Ilham Kausar Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG ) memprakirakan cuaca pada hari Rabu di sebagian besar wilayah Jakarta berpotensi hujan ringan pada sore hari.

Pada Rabu pagi, sebagian Jakarta diperkirakan cerah berawan, sedangkan Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berawan. Untuk suhu rata-rata 28 – 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 62 – 81 persen, sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 1,3 – 4,5 km/jam. Memasuki siang hari seluruh Jakarta akan berawan dengan suhu rata-rata 29 – 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 56 – 78 persen, sedangkan kecepatan angin rata-rata angin 1,8 – 14,9 km/jam.

Selanjutnya, pada sore hari sebagian wilayah Jakarta akan hujan ringan, kecuali Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu cerah, sedangkan Jakarta Selatan cerah berawan, untuk suhu rata-rata diperkirakan 28 – 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 75 – 78 persen, sedangkan kecepatan angin pada sore hari berkisar pada 6 – 17,1 km/jam. Kemudian, untuk malam hari sebagian Jakarta cerah berawan, kecuali Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu cerah, dengan suhu rata-rata diperkirakan 26 - 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 79 – 88 persen, sedangkan kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 3,4 – 6,8 km/jam.

Sementara itu, pada Kamis (14/5) dini hari, Jakarta cerah dengan suhu rata-rata 25 - 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83-94 persen, sedangkan kecepatan angin berkisar pada 2,5 – 10,3 km/jam.





