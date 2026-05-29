Cuaca Berawan di Kota-Kota Besar Indonesia

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di kota-kota besar di Indonesia pada umumnya diselimuti awan dan beberapa lainnya berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Jumat.

Prakirawan BMKG, Sastia melaporkan kota-kota di Pulau Sumatera seperti Medan, Padang, Jambi, Pangkalpinang, dan Tanjung Pinang berpotensi hujan ringan hingga sedang. Untuk Pulau Jawa, hujan ringan hingga sedang diprakirakan mengguyur Bandung dan Semarang. Adapun Jakarta, Serang, Yogyakarta hingga Surabaya diperkirakan berawan. Di Pulau Kalimantan, hujan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi di Samarinda dan Pontianak.

Sementara Tanjung Selor dan Palangka Raya diprakirakan hujan lebat disertai petir. Sedangkan Banjarmasin berawan. Untuk wilayah Sulawesi, hujan lebat disertai kilat diperkirakan terjadi di Menado. Sementara hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur Palu, Mamuju, Gorontalo, dan Ternate.

Adapun Makassar dan Kendari berawan. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur, BMKG menyebutkan cuaca berawan diprakirakan menyelimuti Kota Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sementara Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke diprakirakan hujan ringan hingga sedang





