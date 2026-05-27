Crystal Palace Juara UEFA Conference League 2025/2026, Gol Mateta Bawa Kemenangan 1-0 atas Rayo Vallecano

Crystal Palace meraih gelar juara Eropa pertama setelah mengalahkan Rayo Vallecano 1-0 di final UEFA Conference League. Gol Jean-Philippe Mateta pada babak kedua menjadi penentu kemenangan The Eagles.

Crystal Palace menutup musim 2025/2026 dengan prestasi yang membanggakan setelah dinobatkan sebagai juara UEFA Conference League. The Eagles berhasil mengalahkan wakil Spanyol, Rayo Vallecano , di partai final yang digelar di Red Bull Arena, Leipzig, pada Kamis (28/5/2026).

Gol tunggal Jean-Philippe Mateta pada menit ke-50 memastikan kemenangan 1-0 dan membawa pulang trofi Eropa pertama dalam sejarah klub London Selatan tersebut. Pertandingan final berlangsung dengan tempo sedang di babak pertama. Kedua tim bermain hati-hati dan saling mempelajari permainan lawan. Crystal Palace tampil dominan pada 15 menit awal, namun belum mampu menciptakan peluang berbahaya.

Rayo Vallecano perlahan bangkit dan bahkan unggul dalam penguasaan bola, tetapi kesulitan membangun serangan efektif. Peluang terbaik di babak pertama datang dari Unai Lopez yang tembakannya mengenai tiang gawang pada menit ke-39. Palace juga nyaris mencetak gol melalui sundulan Tyrick Mitchell di masa injury time, namun bola masih melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Babak kedua berlangsung lebih hidup dengan intensitas meningkat drastis. Kedua tim bermain lebih ofensif demi mencetak gol pembuka. Gol yang dinanti akhirnya tercipta pada menit ke-50 berkat kerjasama apik. Tembakan jarak jauh Adam Wharton ditepis kiper Batalla, namun bola muntah langsung disambar oleh Jean-Philippe Mateta yang dengan tenang menceploskannya ke gawang.

Keunggulan 1-0 membuat Palace semakin percaya diri. Lima menit berselang, Mateta hampir menggandakan keunggulan, namun tembakannya kembali membentur tiang. Rayo Vallecano merespons dengan meningkatkan tekanan. Pada menit ke-74, tendangan bebas Palazon berhasil digagalkan oleh kiper Dean Henderson.

Di sisa pertandingan, Vallecano terus menyerang habis-habisan, namun pertahanan Palace yang solid mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini menjadi sejarah besar bagi Crystal Palace yang baru pertama kali merasakan gelar juara di level Eropa. Manajer Oliver Glasner patut berbangga dengan performa anak asuhnya yang disiplin dan efektif. Jean-Philippe Mateta yang menjadi pahlawan kemenangan juga layak mendapat pujian atas naluri golnya.

Sementara bagi Rayo Vallecano, kekalahan ini tentu mengecewakan, namun mereka patut diacungi jempol karena mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang laga. Dengan hasil ini, Crystal Palace memastikan tempat di Liga Europa musim depan, menambah kebahagiaan para pendukung The Eagles yang telah lama menanti momen manis ini. Perayaan juara berlangsung meriah di atas lapangan. Para pemain dan official klub saling berpelukan, sementara suporter yang hadir di stadion maupun yang menyaksikan dari jauh turut larut dalam euforia.

Trofi Conference League pun menjadi koleksi baru di lemari piala Crystal Palace, sebuah pencapaian yang akan dikenang sepanjang masa. Musim 2025/2026 memang menjadi musim yang tak terlupakan bagi klub London Selatan ini, tidak hanya karena trofi, tetapi juga perjalanan panjang yang penuh perjuangan hingga akhirnya mencapai puncak kejayaan di kompetisi kasta ketiga Eropa tersebut





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crystal Palace UEFA Conference League Jean-Philippe Mateta Rayo Vallecano Final

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal final Liga Conference: Crystal Palace versus Rayo VallecanoSetelah berakhirnya Liga Europa 2025/2026 yang dimenangkan Aston Villa, UEFA akan menyelenggarakan final Liga Conference yang mempertemukan wakil Inggris ...

Read more »

Crystal Palace vs Rayo Vallecano, Duel Sontak di Final UEFA Conference LeagueCrystal Palace dan Rayo Vallecano akan saling berhadapan di final UEFA Conference League untuk memperebutkan gelar juara Eropa pertama mereka. Pelatih Crystal Palace, Oliver Glasner, memiliki rekam jejak sukses di kompetisi Eropa setelah membawa Eintracht Frankfurt juara Liga Europa. Sementara itu, Rayo Vallecano datang dengan momentum823

Read more »

Crystal Palace vs Rayo Vallecano Sudah Mulai, Dapatkan Link Live Streaming Final Conference LeagueDuel Crystal Palace vs Rayo Vallecano hadir pada final UEFA Conference League.

Read more »

Crystal Palace Juara UEFA Conference League 2025-2026, Oliver Glasner Pamit dengan TrofiCrystal Palace mengalahkan Rayo Vallecano 1-0 di final UEFA Conference League 2025-2026, memberikan gelar ketiga bagi Oliver Glasner sebelum hengkang.

Read more »