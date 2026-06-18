Cristiano Ronaldo Tidak Mampu Mencetak Gol di Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026 membawa berbagai kejutan, termasuk kegagalan Ronaldo dalam mencetak gol. Kejutan lainnya adalah keberhasilan Norwegia dan Argentina dalam memimpin grup di Piala Dunia 2026. Klasemen Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, dan persaingan menuju fase gugur masih sangat ketat.

Piala Dunia 2026 . Menghadapi DR Kongo, Selecao hanya mampu bermain imbang 1-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Houston, Amerika Serikat, Kamis (18/6/2026). Hasil tersebut bukan hanya menjadi kerugian bagi Portugal dalam persaingan grup.

Di sisi lain, Ronaldo juga harus menerima sejumlah catatan pribadi yang kurang mengesankan meski tampil dalam laga bersejarah sepanjang kariernya. Pemain berusia 41 tahun itu turun sebagai starter dan resmi mencatatkan penampilan di enam edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo menyamai pencapaian yang sebelumnya juga berhasil diraih Lionel Messi sebagai pemain dengan jumlah partisipasi terbanyak dalam sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi tersebut. Namun, momen spesial itu gagal menjadi sempurna.

Ronaldo tidak mampu mencatatkan namanya di papan skor saat Portugal ditahan DR Kongo. Kegagalan tersebut membuat Ronaldo belum berhasil menciptakan sejarah baru sebagai pemain pertama yang mencetak gol dalam enam edisi Piala Dunia berbeda. Sebelumnya, megabintang Portugal itu selalu mampu mencetak gol setidaknya satu kali dalam lima edisi Piala Dunia yang diikutinya. Catatan kurang memuaskan lainnya adalah berlanjutnya paceklik gol Ronaldo di turnamen besar.

Laga melawan DR Kongo membuat dirinya kini telah menjalani 10 pertandingan beruntun di ajang Piala Dunia dan Piala Eropa tanpa mencetak gol. Situasi tersebut tentu menjadi perhatian tersendiri. Sebab, Ronaldo selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu penyerang paling produktif dalam sejarah sepak bola internasional. Tak hanya itu, koleksi gol Ronaldo di ajang Piala Dunia juga masih tertahan di angka delapan.

Jumlah tersebut belum berubah sejak dirinya mencetak gol penalti ke gawang Ghana pada fase grup Piala Dunia 2022. Akibatnya, Ronaldo semakin sulit mendekati para legenda yang menghuni daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Nama-nama seperti Miroslav Klose dengan 16 gol, Ronaldo Nazario dengan 15 gol, serta Gerd Muller dengan 14 gol masih berada cukup jauh di atasnya. Laga melawan DR Kongo juga membuat Ronaldo gagal menambah koleksi gol internasionalnya bersama Timnas Portugal.

Padahal, ia datang ke Piala Dunia 2026 dengan status pemegang rekor pencetak gol terbanyak di level tim nasional. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sama-sama mencatat sejarah di Piala Dunia 2026. Kedua megabintang tersebut resmi menjadi pemain pertama yang tampil dalam enam edisi Piala Dunia berbeda. Piala Dunia 2026 juga membawa berbagai kejutan, termasuk kegagalan Ronaldo dalam mencetak gol.

Kejutan lainnya adalah keberhasilan Norwegia dan Argentina dalam memimpin grup di Piala Dunia 2026. Klasemen Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, dan persaingan menuju fase gugur masih sangat ketat. Oleh karena itu, tim-tim yang masih bertanding harus memberikan penampilan terbaiknya untuk mencapai tujuan mereka





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