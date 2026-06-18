Meski gagal mencetak gol dan Portugal tak mampu menang, Cristiano Ronaldo sukses menyusul Lionel Messi di Piala Dunia 2026. Hasil imbang ini menjadi sorotan karena Portugal datang ke Piala Dunia 2026 sebagai salah satu tim unggulan.

Meski gagal mencetak gol dan Portugal tak mampu menang, Cristiano Ronaldo sukses menyusul Lionel Messi . Ronaldo mengakui hasil imbang bukan awal yang diharapkan oleh Portugal .

Meski demikian, megabintang berusia 41 tahun itu meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus dan segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya. Hasil imbang ini menjadi sorotan karena Portugal datang ke Piala Dunia 2026 sebagai salah satu tim unggulan. Selain itu, laga melawan Kongo juga menjadi momen bersejarah bagi Ronaldo yang tampil dalam enam edisi Piala Dunia, menyamai rekor yang sebelumnya lebih dulu dicatat oleh Messi.

Namun berbeda dengan Messi yang mencetak hattrick saat Argentina mengalahkan Aljazair sehari sebelumnya, Ronaldo gagal mencatatkan namanya di papan skor. Portugal sebenarnya memulai pertandingan dengan sangat baik. Tim asuhan Roberto Martinez unggul cepat pada menit keenam melalui sundulan Joao Neves yang memanfaatkan umpan Pedro Neto. Gol tersebut membuat Portugal tampil dominan dan menguasai jalannya pertandingan.

Akan tetapi, keunggulan itu gagal dipertahankan hingga turun minum. Kongo berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama melalui gol Yoane Wissa. Penyerang Brentford tersebut sukses memanfaatkan umpan silang Arthur Masuaku untuk membuat skor menjadi 1-1. Pada babak kedua, Portugal tetap mendominasi permainan dengan penguasaan bola mencapai 68 persen.

Joao Cancelo bahkan sempat mencetak gol lewat tendangan akrobatik pada menit ke-55, namun dianulir wasit karena offside. Kongo nyaris berbalik unggul dua menit kemudian ketika Cedric Bakambu mencuri bola dari Bruno Fernandes dan melepaskan tembakan yang hanya membentur tiang gawang. Roberto Martinez kemudian memasukkan sejumlah pemain menyerang seperti Rafael Leao, Francisco Conceicao, dan Goncalo Ramos untuk menambah daya gedor timnya. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, Portugal tidak mampu mencetak gol kemenangan.

Hasil ini membuat Portugal wajib meraih kemenangan pada pertandingan berikutnya melawan Uzbekistan jika ingin menjaga peluang lolos ke fase gugur. Sementara bagi Kongo, satu poin dari Portugal menjadi modal berharga dalam persaingan di Grup K. Setelah memutuskan pergi dari Real Madrid di akhir musim 2009/2010, Raul Gonzalez mengaku pernah didekati Sir Alex Ferguson untuk gabung Manchester United





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Cristiano Ronaldo Lionel Messi Piala Dunia 2026 Portugal Kongo

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