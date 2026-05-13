Cristiano Ronaldo's Unbreakable Dedication and Intense Work Ethic

The story of how Cristiano Ronaldo, a professional footballer and the former Ballon d'Or winner, maintained his dedication and work ethic through his career, even when on the peak of his career.

Bintang sepak bola Portugal, Cristiano Ronaldo , berpose dengan trofi Ballon d'Or (Bola Emas) dalam sesi foto di studio stasiun televisi Prancis usai acara siaran langsung sepak bola.

Meskipun tengah berada di puncak dunia, sang kapten tetap menjaga prinsip ketajamannya dengan cara yang sulit dipercaya oleh banyak orang. Ia tampak tidak ingin membiarkan sedikit pun zat yang tidak sehat mengendap terlalu lama di dalam tubuhnya. Kedisiplinannya, termasuk mengatur minum sampanye, membuahkan hasil yang luar biasa. Saat memenangkan Ballon d'Or 2014, Ronaldo mengizinkan dirinya minum satu flute sampanye untuk merayakan.

Kemudian, pada sesi latihan pertama setelah penghargaan itu, dia meminta sesi ekstra untuk menebusnya





