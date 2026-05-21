Cristiano Ronaldo Raih Gelar Besar Lagi, Cetak Dua Gol di Laga Terakhir Musim

Cristiano Ronaldo, bintang top asal Portugal, berhasil meraih gelar yang telah lama dinanti bersama Al-Nassr berkat kemenangan 4-1 (1-0) atas Damac Club. Pemain berusia 41 tahun itu mencetak dua gol dalam kemenangan pada laga terakhir musim ini.

Gelar besar terakhirnya diraihnya pada tahun 2020 saat masih membela Juventus Turin. Sejak pindah ke Saudi Pro League pada awal 2023, Ronaldo terus menjadi sorotan media. Dalam dua musim terakhir, ia menjadi top skor dengan 35 gol (2023/24) dan 25 gol (2024/25) — namun pada akhirnya timnya hanya mampu finis sebagai runner-up. Bersama Real Madrid, ia telah meraih total lima gelar Liga Champions sepanjang kariernya.

Ronaldo masuk dalam skuad Portugal untuk turnamen Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli) dan dengan demikian akan tampil di putaran final Piala Dunia keenamnya - sebuah rekor. Lionel Messi juga akan mengikuti turnamen ini untuk keenam kalinya, namun Argentina sebagai juara bertahan belum mengumumkan skuadnya. Ronaldo adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang telah mencetak gol di lima Piala Dunia yang berbeda





