Cristiano Ronaldo Pensiun Internasional, Mirip Kisah Ozil dan Lewandowski

Cristiano Ronaldo mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional. Artikel ini menyoroti konflik serupa yang dialami Mesut Ozil, David Trezeguet, dan Robert Lewandowski dengan federasi atau pelatih mereka.

Cristiano Ronaldo secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Portugal pada hari Kamis, mengakhiri perjalanan karier internasional selama dua puluh tiga tahun. Keputusan drastis ini memicu diskusi kembali mengenai hubungan rumit antara bintang senior dengan manajemen federasi, mengingat sejarah panjang pemain-pemain besar dunia yang pernah mengalami konflik serupa.

Mekanisme Krisis Ronaldo dan Jorge Jesus

Kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo memutuskan berhenti bermain untuk negara setelah krisis personal dengan pelatih Jorge Jesus. Konflik ini bermula ketika Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas pada akhir September tanpa izin resmi. Ia menuding sang pelatih telah mengingkari janji terkait keikutsertaannya dalam pertandingan penting. Setelah insiden tersebut, Ronaldo memberikan permintaan maaf atas ketidaksiplinan namun menegaskan kesiapannya tetap bergabung dengan skuad nasional. Federasi Sepak Bola Portugal merespons dengan menjatuhkan sanksi larangan bermain selama tiga puluh hari serta denda sebesar dua ratus lima puluh lima euro. Pengumuman pensiun final ini bertujuan untuk mengakhiri polemik publik seputar masa depan kariernya di kancah internasional.

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Perbandingan Kasus Mesut Ozil dan Jerman

Pengunduran diri Ronaldo mengingatkan pada situasi yang dihadapi Mesut Ozil bersama timnas Jerman. Pemain asal Jerman tersebut mengumumkan pensiun pada Juli dua ribu delapan belas setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Rusia. Krisis memuncak karena Ozil muncul dalam foto bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebelum turnamen dimulai. Ia kemudian menuding Federasi Sepak Bola Jerman, pejabat, dan suporter melakukan tindakan rasial serta tidak menghormati latar belakang Turki miliknya. Ozil merasa mendapat perlakuan berbeda akibat identitasnya. Selama berkostum Jerman, ia menjalani sembilan puluh dua pertandingan internasional dan mencetak dua puluh tiga gol, menjadi elemen kunci dalam tim juara Piala Dunia dua ribu empat belas.

Sejarah David Trezeguet dan Prancis

Contoh lain terjadi pada David Trezeguet yang mengakhiri perjalanan internasionalnya pada Juli dua ribu delapan. Keputusannya diambil setelah Raymond Domenech tetap dipertahankan sebagai pelatih kepala timnas Prancis pasca-Piala Eropa. Sebelumnya, penyerang itu dicoret dari daftar skuad Euro dua ribu delapan oleh Domenech, sebuah langkah yang dianggap Trezeguet tidak dapat dibenarkan. Prancis gagal melampaui fase grup pada turnamen tersebut, sehingga mempertahankan Domenech menjadi alasan utama kepergian Trezeguet. Ia pernah mencetak gol kemenangan di final Piala Eropa dua ribu melawan Italia dan merupakan bagian dari skuad juara Piala Dunia seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan.

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Dinamika Hakim Ziyech dan Maroko

Hakim Ziyech juga pernah mengumumkan pensiun dari timnas Maroko pada Februari dua ribu dua puluh dua akibat perselisihan dengan pelatih Vahid Halilhodzic. Pelatih menuding Ziyech tidak disiplin dan berpura-pura cedera untuk menghindari tampil dalam pertandingan. Ziyech menolak tudingan tersebut dan akhirnya dicoret dari daftar timnas. Namun, keputusan pensiunnya tidak bertahan lama karena Federasi Maroko memecat Halilhodzic pada Agustus dua ribu dua puluh dua. Ziyech kemudian kembali ke timnas di bawah kepemimpinan Walid Regragui dan tampil di Piala Dunia Qatar hingga babak semifinal.

Konflik Andre Onana dengan Kamerun

Andre Onana, kiper asal Kamerun, menyatakan pensiun dari sepak bola internasional pada Desember dua ribu dua puluh. Pengumuman ini menyusul perselisihan dengan pelatih Rigobert Song selama Piala Dunia Qatar. Song mengatakan Onana meminta untuk tidak diturunkan saat menghadapi Serbia. Akibatnya, Onana dicoret dari timnas dan meninggalkan Qatar tanpa kembali bermain. Ia baru kembali ke barisan timnas pada Agustus dua ribu tiga setelah periode jeda tersebut.

Status Robert Lewandowski dan Polandia

Di sisi lain, kapten timnas Polandia Robert Lewandowski terlibat krisis dengan pelatih Michal Probierz pada Juni dua ribu dua puluh lima. Probierz memutuskan mencabut ban kapten dari Lewandowski dan memberikannya kepada Piotr Zielinski. Peristiwa ini menambah daftar panjang pemain top dunia yang mengalami gesekan signifikan dengan struktur kepemimpinan federasi atau pelatih nasional mereka.