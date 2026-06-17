Pada tanggal 18 Juni 2026, Cristiano Ronaldo menjadi pemain lapangan tertua yang memulai pertandingan Piala Dunia di usia 41 tahun 132 hari. Ia juga masuk sejarah sebagai salah satu dari dua pemain yang tampil di enam edisi Piala Dunia, bersama Lionel Messi. Rekor ini dicapai saat Portugal berhadapan dengan DR Kongo di Group K. Di Indonesia, seluruh pertandingan dapat ditonton gratis melalui saluran TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sementara laga itu berlangsung, Portugal unggul lewat gol Joao Neves di menit keenam dengan penguasaan bola dominan.

Cristiano Ronaldo membuktikan bahwa usia bukanlah hambatan bagi legenda sepak bola. Pada Kamis, 18 Juni 2026, di Houston, Texas, penyerang Al-Nassr yang berusia 41 tahun 132 hari itu manage to start Portugal's opening Group K match against DR Congo.

This appearance makes him the oldest outfield player to ever start a World Cup match. Lebih dari itu, ia juga menjadi salah satu dari hanya dua pemain dalam sejarah yang berhasil main di enam Piala Dunia berbeda, menyaingi rekor milik rival sepanjang masa, Lionel Messi. Sementara itu, di Indonesia, penggemar sepak bola dapat menikmati keseluruhan pertandingan Piala Dunia 2026 secara resmi, gratis, dan tanpa VPN melalui siaran TVRI Nasional dan TVRI Sport.

Saluran tersebut dapat diakses melalui TV digital terestrial dengan melakukan auto scan atau pencarian ulang pada televisi atau Set Top Box (STB). Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini diikuti 48 negara dengan total 104 pertandingan, menjadikannya salah satu edisi terbesar dalam sejarah turnamen. Dalam laga itu, Portugal unggul dengan gol from Joao Neves di menit ke-enam, menguasai bola hingga 81 persen pada 30 menam pertamanya.

Ronaldo's historic feat highlights his extraordinary longevity, joining Messi in an elite club of six-time World Cup participants, while fans in Indonesia gain free, legal access to all matches via national broadcaster TVRI. The match itself showed Portugal's dominance early on, with the team controlling possession and taking the lead through a goal from Joao Neves. These developments underscore both individual athletic milestones and the tournament's reach to global audiences through accessible broadcasting arrangements.

The presence of such a veteran like Ronaldo also brings experience to the squad as Portugal aims for deep run in the competition. Meanwhile, the free-to-air coverage ensures that viewers in Indonesia can follow the entire event without any subscription fees, aligning with the tournament's goal of maximizing viewership worldwide. Ronaldo's record as the oldest outfield starter symbolizes dedication and physical conditioning rarely seen at the highest level.

The fact that he shares the six-tournament record with Messi emphasizes an era defined by their sustained excellence. On the other side, TVRI's role as official broadcaster provides a reliable platform for millions of Indonesian fans, requiring only simple setup steps for digital TV users to enjoy high-quality coverage. The match progressed with Portugal maintaining control, demonstrating tactical discipline under coach Roberto Martinez.

This combination of individual achievement and collective team performance captures the essence of the World Cup experience, blending historic moments with current action. As the tournament unfolds, such narratives of veteran players and accessible viewing options will continue to shape fan engagement globally. The broader context includes the participation of 48 teams, making this edition notably larger and more inclusive.

All these elements together illustrate the enduring appeal of football and the World Cup's ability to unite diverse audiences through shared moments of sporting brilliance and technological accessibility. In summary, Ronaldo's record-breaking start, Portugal's on-field performance, and Indonesia's free broadcast rights collectively highlight key aspects of the ongoing World Cup, offering material both for sports history and contemporary media consumption patterns





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Cristiano Ronaldo Piala Dunia 2026 Portugal Vs DR Kongo Rekor Tertua Starter TVRI

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