Raul Gonzalez dan David Villa, dua mantan striker elit Spanyol datang untuk kali pertama ke Indonesia guna memenuhi undangan dari salah satu manajemen sepak bola. Kronologi Lengkap Son Heung-min Dihina Jurnalis Korea Selatan hingga Skuad Tutup Diri di Piala Dunia 2026. Lionel Messi Cetak Hattrick di Piala Dunia 2026, Media Internasional Sindir Erling Haaland dan Kylian Mbappe.

Cristiano Ronaldo Langsung Kena Sindir Media Internasional usai Lionel Messi Cetak Hattrick di Piala Dunia 2026 . Menurut Raul Gonzalez , pembinaan sejak level grass root jadi kunci kesuksesan sebuah tim.

Raul Gonzalez dan David Villa, dua mantan striker elit Spanyol datang untuk kali pertama ke Indonesia guna memenuhi undangan dari salah satu manajemen sepak bola. Kronologi Lengkap Son Heung-min Dihina Jurnalis Korea Selatan hingga Skuad Tutup Diri di Piala Dunia 2026. Lionel Messi Cetak Hattrick di Piala Dunia 2026, Media Internasional Sindir Erling Haaland dan Kylian Mbappe.

"Ada beberapa anak yang punya bakat dan gairah saat melakukan dribling dan mencetak gol. Kamu bisa melihat gairah mereka di sepak bola," jelasnya. Berbicara di YouTube Sport77 Official, Raul Gonzalez lantas memberikan beberapa masukan untuk sepak bola Indonesia, secara khusus dalam pengembangan bakat muda.

"Saya pikir sangat penting untuk memusatkan perhatian pada akar rumput dan bekerja dengan pemain-pemain muda untuk meningkatkan dan mengembangkan level sepak bola Indonesia," ujarnya. Eks Schalke 04 dan New York Cosmos itu pun mengerti bahwa Piala Dunia menjadi tujuan utama bagi Timnas Indonesia. Oleh karena itu, mimpi tersebut mesti direalisasikan.

"Menurut saya ada banyak semangat di sini, tapi saya pikir tujuan utama Indonesia adalah bermain di Piala Dunia, akan luar biasa," kata Raul Gonzalez. "Ini mimpi, tapi mimpi bisa jadi kenyataan. Kamu harus bekerja keras dan melalui proses yang baik untuk meningkatkan kemampuan para pemain muda," tegasnya. Caranya, menurut Raul Gonzalez adalah bekerja keras dalam pembinaan pemain muda dari level akar rumput yang melibatkan kesadaran dari semua elemen terkait.

"Tapi saya pikir kalian bisa fokus ke dalam pengembangan grass root dan bekerja dengan baik untuk anak-anak ini," terang legenda Real Madrid itu. Media internasional langsung menyindir Cristiano Ronaldo usai Lionel Messi mencetak hattrick. La Pulga membantu Argentina menang 3-0 atas Aljazair di Piala Dunia 2026. Kronologi lengkap Son Heung-min dihina jurnalis Korea Selatan soal wajib militer hingga skuad Taegeuk Warriors menutup diri dari media di Piala Dunia 2026.

Media internasional membandingkan Lionel Messi dengan Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Ketiganya mencetak gol pada hari Kamis ini, namun dengan torehan yang berbeda. Hattrick Lionel Messi ke gawang Aljazair membuatnya pecahkan rekor legenda Jerman Miroslav Klose yang bertahan 12 tahun sebagai top skor sepanjang masa Piala Dunia. Rekam jejak Raul Gonzalez, legenda Real Madrid yang pernah menorehkan ratusan gol dan kini membuka peluang melatih Timnas Indonesia di masa depan.

Selengkapnya di sini Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut awal Piala Dunia 2026 melampaui ekspektasi dengan stadion penuh, atmosfer meriah, dan tingginya antusiasme keluarga. Mantan striker Real Madrid dan Spanyol Raul Gonzalez mengutarakan ketertarikannya untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia meskipun tidak dalam waktu dekat. Pertandingan Prancis kontra Senegal akan digelar di Stadion New York/New Jersey, Amerika Serikat, Rabu dini hari WIB, 17 Juni 2026 pukul 02.00 WIB. Pencinta sepak bola Ta Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 sedang berlangsung.

Simak susunan pemain, jam tayang, cara nonton gratis, link live streaming, dan duel panas Mbappe melawan Mane. Piala Dunia selalu menghadirkan kisah heroik dan kejutan, namun turnamen edisi 1982 menyimpan salah satu kontroversi terbesar sepanjang sejarah. Jerman Barat dan Austria Faktor ketegangan diplomatik menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi pengusiran timnas Iran dari Amerika Serikat hanya beberapa jam setelah laga Piala Dunia 2026. Yamet School Cendana Lampung sukses menggelar pentas "Panen Karya 2026" di Bandar Lampung, Sabtu (13/6/2026).

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Cristiano Ronaldo Lionel Messi Raul Gonzalez Piala Dunia 2026 Sepak Bola

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