Cristiano Ronaldo Gelar Trofi Pertama bersama Al Nassr, Cetak Dua Gol

Cristiano Ronaldo merayakan trofi pertamanya bersama Al Nassr setelah mencetak dua gol dalam pertandingan Liga Pro Arab Saudi melawan Damac FC. Ronaldo juga berduet dengan Ronaldo Jr di Al Nassr, yang berpotensi bersaing di masa depan.

Cristiano Ronaldo merayakan gol bagi Al Nassr ke gawang Al Ahli pada laga lanjutan Liga Pro Arab Saudi , Kamis (30/4/2026) dini hari WIB. Al Nassr menutup Liga Arab Saudi 2025-2026 dengan kemenangan 4-1 atas Damac FC di Al Awwl Park, Jumat (22/5/2026) dini hari WIB.

Laga pekan ke-34 itu menjadi penentuan gelar karena Al Nassr bersaing ketat dengan Al Hilal hingga pertandingan terakhir. Bagi Cristiano Ronaldo, trofi tersebut menjadi gelar pertamanya bersama Al Nassr sejak bergabung pada Januari 2023. Ronaldo juga mencetak dua gol dalam pertandingan kontra Damac. Al Nassr langsung tampil menekan sejak awal pertandingan.

Meski mendominasi penguasaan bola, tuan rumah sempat kesulitan membongkar pertahanan Damac pada 20 menit pertama. Peluang sempat didapat Sadio Mane pada menit ke-21 setelah menerima umpan tarik dari Kingsley Coman. Namun, tembakannya masih mampu dihentikan kiper Damac, Kewin. Gol pertama Al Nassr akhirnya hadir pada menit ke-34.

Mane sukses menyundul bola hasil sepak pojok Felix dan membawa tuan rumah unggul 1-0. Menjelang turun minum, Al Nassr hampir menambah gol lewat sepakan Felix dari luar kotak penalti usai menerima umpan Ronaldo. Akan tetapi, Kewin kembali melakukan penyelamatan. Dominasi Al Nassr berlanjut selepas jeda.

Coman menggandakan keunggulan pada menit ke-52 melalui tembakan keras dari luar kotak penalti setelah bekerja sama dengan Mane. Damac sempat memperkecil skor menjadi 1-2 lewat penalti Morlaye Sylla pada menit ke-58. Penalti diberikan setelah VAR meninjau potensi handball dari Mohamed Simakan. Al Nassr kembali menjauh lima menit kemudian.

Ronaldo mencetak gol lewat tendangan bebas dari sisi kanan area penalti. Bola gagal dijangkau Kewin dan membawa Al Nassr unggul 3-1. Gol itu juga menjadi gol ke-972 sepanjang karier Ronaldo. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-81 setelah menerima operan Nawaf Boushaldi di dalam kotak penalti.

Tembakannya mengubah skor menjadi 4-1. Cristiano Ronaldo Berpeluang Duet dengan Ronaldo Jr di Al Nassr.

