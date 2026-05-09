Cristian Chivu: Nerazzurri Berprestasi, Tapi Semua Orang Berperan

Pelatih Inter Milan , Cristian Chivu , memberikan tanggapan usai membawa Nerazzurri meraih kemenangan atas Lazio dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026, Sabtu (9/5/2026) malam WIB. Tiga gol Inter Milan ke gawang Lazio diciptakan oleh Lautaro Martinez (6'), Petar Sucic (39'), dan Henrikh Mkhitaryan (76').

"Ini adalah jasa semua orang, bukan hanya Lautaro," kata Chivu dikutip dari Football Italia, Minggu (10/5/2026). "Dia mencurahkan jiwa, profesionalisme, dan keseriusan serta memberikan semua yang dia miliki. Tetapi ini juga jasa rekan-rekan setimnya yang mengikutinya, terutama dalam melakukan hal-hal tertentu.

" Ini adalah kelompok dan tim yang fantastis yang sedang menjalani sesuatu yang istimewa. Saya senang untuk mereka karena mereka pantas mendapatkannya," lanjutnya. Henrikh Mkhitaryan (tengah) dibayangi Mario Gila dalam pertandingan sepak bola Serie A Liga Italia antara Lazio vs InterMilan di stadion Olimpico di Roma pada 9 Mei 2026. (Foto oleh Alberto PIZZOLI / AFP) Kami tahu Sucic bisa bermain di posisi itu karena kepribadiannya, kualitas, dan ketenangannya dalam menguasai bola.

Dia memiliki kualitas, di tim nasional dia sering bermain di posisi bek tengah. Hari ini dia bermain bagus dan penuh kepribadian. Kita memiliki pemain muda berbakat dan kita harus menghargainya.

