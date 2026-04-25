Cremonese Terjerumus ke Zona Degradasi, Pertarungan Serie A Semakin Memanas

Klub Emil Audero, Cremonese, kini berada di zona degradasi Serie A setelah hasil imbang antara Verona dan Lecce. Pelatih Giampaoli menekankan pentingnya kekuatan mental dan fokus untuk bangkit di sisa musim.

Pertandingan Serie A Liga Italia semakin memanas menjelang akhir putaran kedua musim ini, dengan persaingan ketat di papan bawah klasemen. Cremonese , klub yang sempat menunjukkan performa menjanjikan di awal musim, kini terjerumus ke zona degradasi setelah pertandingan antara Verona dan Lecce berakhir imbang 0-0.

Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Cremonese, memaksa mereka untuk berjuang keras di sisa pertandingan demi mempertahankan status mereka di Serie A. Lecce, di sisi lain, dapat sedikit bernapas lega dengan hasil imbang tersebut, membuka peluang bagi mereka untuk bertahan di liga utama Italia musim depan. Namun, perjuangan mereka masih jauh dari selesai, dan setiap pertandingan akan menjadi pertaruhan besar. Situasi Cremonese semakin diperburuk oleh serangkaian kesalahan individu yang mahal, seperti yang disoroti oleh pelatih mereka, Giampaoli.

Ia menekankan bahwa tim lawan mampu memanfaatkan kesalahan-kesalahan tersebut untuk mencetak gol dengan cepat, dan hal ini harus segera diperbaiki. Giampaoli tetap optimis bahwa timnya mampu bangkit di sisa musim ini, namun ia juga menyadari bahwa kekuatan mental akan menjadi faktor penentu.

Ia percaya bahwa tim yang paling kuat secara mental, bukan hanya secara teknis, akan mampu bertahan di Serie A. Kiper Cremonese, Emil Audero, juga menunjukkan reaksi emosional terhadap pendukung Inter Milan dalam laga sebelumnya, mencerminkan tekanan yang dirasakan oleh tim dalam situasi sulit ini. Giampaoli menyerukan kepada para pemainnya untuk mengatur ulang dan memulai dari awal, memanfaatkan kesempatan dan peluang yang masih ada di depan mereka.

Fokus utama saat ini adalah mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya melawan Lazio, dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Cremonese masih memiliki empat pertandingan krusial yang akan menentukan nasib mereka di Serie A. Mereka akan menghadapi Lazio, Pisa, Udinese, dan Como 1907. Setiap pertandingan akan menjadi final bagi Cremonese, dan mereka harus mampu meraih poin maksimal untuk menjauh dari zona degradasi. Sementara itu, Lecce juga menghadapi jadwal yang menantang dengan pertandingan melawan Pisa, Juventus, Sassuolo, dan Genoa.

Persaingan di papan bawah akan semakin ketat, dan kedua tim akan mati-matian berjuang untuk menghindari degradasi. Giampaoli menekankan pentingnya fokus penuh sejak awal pertandingan, dan membayar mahal atas kesalahan individu. Ia juga mengingatkan bahwa tim lawan memiliki keunggulan dan mampu mencetak gol dengan cepat. Namun, ia tetap yakin bahwa Cremonese mampu bangkit kembali dan meraih hasil yang positif di sisa musim ini.

Dukungan dari para pendukung juga akan sangat berarti bagi Cremonese dalam perjuangan mereka untuk bertahan di Serie A.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Live Streaming Napoli vs Cremonese - Link Nonton Serie A/Liga Italia di VidioLink live streaming Napoli vs Cremonese di pekan 34 Serie A 2026. Nonton siaran langsung Liga Italia di Vidio Sabtu jam 01.45 WIB!

Read more »

Emil Audero Gemilang, Cremonese Taklukkan Inter MilanKiper Cremonese, Emil Audero, tampil heroik dengan sejumlah penyelamatan penting, termasuk menepis penalti Scott McTominay, dalam laga Serie A melawan Inter Milan. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Napoli.

Read more »

Napoli Hajar Cremonese 4-0, Asa Juara Liga Italia Terbuka LebarNapoli meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Cremonese dalam lanjutan Liga Italia Serie A, memperkecil jarak dengan Inter Milan di puncak klasemen. Gol-gol dicetak oleh McTominay, De Bruyne, Santos, dan gol bunuh diri Terracciano.

Read more »

Napoli Hajar Cremonese 4-0, Raih Poin Penting dalam Perburuan Gelar Serie ANapoli mengalahkan Cremonese dengan skor 4-0 dalam pertandingan Liga Italia Serie A pekan ke-34. Kemenangan ini membuat Napoli semakin dekat dengan Inter Milan di puncak klasemen, sementara Cremonese terancam degradasi.

Read more »

Media Italia Puji Emil Audero Usai Tepis Penalti Scott McTominayEmil Audero mendapat pujian dari media Italia usai tampil gemilang pada laga Napoli vs Cremonese.

Read more »

Emil Audero Gagalkan 1 Penalti, Cremonese Tetap Keok Dibantai NapoliSatu penyelamatan penalti dari Emil Audero tidak mengubah hasil bagi Cremonese karena I Grigiorossi tetap kalah dibantai 0-4 oleh Napoli.

Read more »