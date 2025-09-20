CPNS Ambon Laporkan Pelecehan Seksual oleh Senior: Kronologi, Respons Pemerintah, dan Dampak

Seorang calon pegawai negeri sipil di Ambon melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya oleh seorang senior. Pemerintah daerah telah merespons cepat dengan menginstruksikan penyelidikan. Artikel ini membahas kronologi kejadian, respons pemerintah, dan dampaknya bagi lingkungan kerja dan kesadaran publik.

Seorang calon pegawai negeri sipil ( CPNS ) di Kota Ambon , Maluku, menjadi sorotan publik setelah mengungkap pengalamannya menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang senior di lingkungan kerja. Peristiwa yang mengguncang ini terjadi di area parkir kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ambon pada tanggal 8 September 2025, tak lama setelah perayaan HUT ke-450 Kota Ambon . Korban, yang berinisial J.M., dengan pilu menceritakan bagaimana ia dilecehkan oleh oknum Satpol PP berinisial N.W.

Kesaksiannya di depan masyarakat dan Pj. Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, dalam kegiatan *Jumpa Rakyat* di Balai Kota Ambon, mengungkap detail insiden yang menyayat hati. J.M. mengungkapkan bahwa pelaku yang dalam kondisi mabuk, tiba-tiba mendekatinya di area parkir, menarik kerah kemejanya, dan bahkan menyentuh bagian dada korban. Diiringi linangan air mata, J.M. menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam dan akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan atas perbuatan yang dialaminya. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan keprihatinan mendalam tetapi juga mengingatkan akan pentingnya menjaga lingkungan kerja yang aman dan bebas dari pelecehan.\Menanggapi laporan tersebut, Pj. Sekkot Ambon Robby Sapulette segera mengambil tindakan dengan menginstruksikan Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Langkah cepat ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani kasus pelecehan seksual dan memberikan perlindungan terhadap para pegawai. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak terkait diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta secara jelas, memberikan keadilan bagi korban, serta memberikan efek jera bagi pelaku. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi instansi pemerintah lainnya untuk lebih memperketat pengawasan dan menerapkan kebijakan yang tegas terkait pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan kerja. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan saling menghargai satu sama lain. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya keberanian korban untuk melaporkan tindakan pelecehan, karena hal ini membuka jalan bagi penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban lainnya. Diharapkan, kasus ini akan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pelecehan seksual dan mendorong terciptanya perubahan positif dalam budaya kerja.\Selain kasus pelecehan seksual di Ambon, terdapat beberapa berita lainnya yang juga menjadi perhatian publik. Beberapa berita tersebut meliputi fakta mengejutkan kasus penyiksaan sadis terhadap anak di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang melibatkan pasangan sejenis ibu korban sebagai pelaku. Kemudian, berita tentang penyerangan polisi terhadap kantor Satpol PP Gorontalo yang mengungkap penyebab awal dari insiden tersebut. Informasi tentang pencarian keluarga anak yang disiksa di Jaksel ke Klaten dan Surabaya oleh pihak kepolisian juga menjadi sorotan. Di bidang pariwisata, upaya pengembangan sport tourism di Sumatera Utara yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan memperkenalkan Sumut sebagai daerah otomotif nasional dan internasional, juga mendapat perhatian. Selain itu, klarifikasi dari Universitas Katolik (Unika) Santu Paulus Ruteng terkait video viral kondisi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi berita penting lainnya. Berita tentang produk teknologi seperti peluncuran drone terbaru dari DJI, serta informasi tentang perawatan kesehatan seperti penyebab kulit penis kering atau iritasi, juga turut mewarnai pemberitaan. Berbagai berita ini mencerminkan beragam isu yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari isu hukum, sosial, ekonomi, hingga isu kesehatan dan teknologi





Pelecehan Seksual CPNS Ambon Satpol PP Pemerintah Daerah

