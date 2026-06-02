Corridor Gate Imigrasi Diperkenalkan di Asrama Haji Surabaya untuk Percepatan Kepulangan Jamaah

Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan layanan corridor gate di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, untuk mempermudah dan mempercepat proses kepulangan jamaah haji asal Jawa Timur, dengan476 mengandalkan teknologi biometrik tanpa perlu antre.

Jamaah Tak Perlu Antre, Corridor Gate Imigrasi kini Hadir di Asrama Haji Surabaya Ditjen Imigrasi menyiapkan layanan corridor gate di Asrama Haji Surabaya untuk memudahkan proses kepulangan jemaah haji.

Layanan ini menjadi bagian dari modernisasi layanan keimigrasian yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya debarkasi haji yang memanfaatkan koridor khusus, jamaah tidak perlu lagi mengantre untuk prosedur pemeriksaan keimigrasian konvensional. Teknologi biometrik diterapkan untuk membuat proses lebih efisien, cepat, nyaman, namun tetap mengedepankan aspek keamanan. Inovasi ini juga merupakan bentuk dukungan Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang modern dan berorientasi pada layanan publik.

Saat ini, layanan corridor gate hanya tersedia di dua lokasi具体, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Asrama Haji Sukolilo di Surabaya. Di Soekarno-Hatta, layanan ini tersedia di Gate F1 untuk jamaah kloter Jakarta dan Lampung yang akan melanjutkan penerbangan domestik. Selain itu, satuan移动 juga ditempatkan di area kedatangan Terminal 2 untuk melayani kloter Jakarta-Pondok Gede dan Jakarta-Bekasi. Sementara di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, layanan ini diperuntukkan bagi jamaah asal Jawa Timur.

Beberapa petugas dan mobile unit disiagakan di setiap titik untuk memastikan kelancaran proses. Kepulangan jamaah haji asal Jawa Timur kini lebih cepat berkat diterapkannya sistem ini. Teknologi biometrik mengurangi kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan manual, sehingga waktu tunggu berkurang signifikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jamaah setelah menyelesaikan ibadah haji.

Pemeriksaan yang sebelumnya memakan waktu lama karena antrian panjang kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit melalui koridor yang sudah disiapkan. Implementasi sistem ini juga menuai apresiasi dari banyak jamaah yang merasa terbantu dengan pelayanan yang lebih cepat dan tidak rumit. Kehadiran corridor gate di Asrama Haji Sukolilo menjadi salah satu langkah konkrit untuk mendukung operasional haji yang increasingly modern. Dengan fokus pada inovasi teknologi, Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya memberikan layanan optimal tanpa mengorbankan aspek keamanan.

Target utama adalah meminimalkan hambatan bagi jamaah yang akan pulang ke daerah asal mereka. Seiring waktu, layanan ini diharapkan dapat diperluas ke lokasi lain jika программа terbukti efektif dan mendapat respons positif dari masyarakat. Agus, seorang perwakilan Humas Imigrasi Surabaya, menegaskan bahwa inovasi ini adalah bagian dari komitmen untuk providing layanan keimigrasian yang lebih baik. Hendarsam, petugas lainnya, menjelaskan pembagian lokasi layanan di bandara sehingga jamaah dari berbagai kloter dapat dengan mudah mengaksesnya.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi corridor gate tidak hanya terukur dari kecepatan, tetapi juga dari kemudahan akses dan kepuasan pengguna





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