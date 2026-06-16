Conor McGregor Nilai Kemenangan Gaethje Atas Topuria, Pimblett Siap Tantang Juara Kelas Ringan

McGregor memuji performa Gaethje yang menghentikan Topuria lewat TKO, sementara Paddy Pimblett menegaskan niatnya menantang Gaethje setelah mengalahkan Saint‑Denis. Kemenangan ini mengakhiri rekor tak terkalahkan Topuria dan membuka peluang pertarungan baru di kelas ringan UFC.

Conor McGregor mengeluarkan komentar yang cukup tajam setelah melihat cara Justin Gaethje mengalahkan Ilia Topuria di acara UFC Freedom 250. Dalam sebuah video yang diunggah ke kanal YouTube pribadinya, petarung asal Irlandia itu menilai bahwa kemenangan Gaethje menunjukkan kualitas petarung sejati yang tidak pernah menyerah, bahkan ketika harus menghadapi lawan yang sebelumnya tidak terkalahkan selama 17 pertarungan.

Gaethje berhasil menghentikan Topuria pada ronde keempat lewat TKO setelah petarung Spanyol tersebut mengalami cedera serius yang memaksa laga dihentikan. Kemenangan ini sekaligus menandai berakhirnya rekor tak terkalahkan Topuria, yang sebelumnya dikenal sebagai bintang besar UFC dengan kemenangan melawan nama‑nama elit seperti Alexander Volkanovski, Max Holloway, dan Charles Oliveira. McGregor menilai bahwa penampilan Gaethje mengacaukan skenario pertarungan yang sebelumnya direncanakan antara Topuria dan petarung lain, sekaligus membuka peluang baru bagi para pesaing yang ingin menantang raja kelas ringan.

Sementara itu, petarung Inggris‑Irlandia bernama Paddy Pimblett, yang mengusung julukan The Baddy, menyuarakan kekecewaannya atas hasil laga tersebut. Menurutnya, Topuria tidak menunjukkan semangat juang yang sama seperti dirinya ketika melawan Gaethje, dan ia menegaskan tekad untuk kembali menghadapi Gaethje setelah menyelesaikan pertarungan melawan Benoit Saint‑Denis pada bulan depan. Pimblett menambahkan bahwa ia yakin dapat merebut sabuk kelas ringan dari Gaethje setelah mengalahkan lawan saat ini.

Ia juga menantang Arman untuk melawan Topuria, menyatakan bahwa perseteruan antara mereka sudah lama terpendam dan siap menguji kemampuan masing‑masing di atas oktagon. Kejadian ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk mantan juara dua divisi UFC Conor McGregor yang memberikan pujian terselubung kepada Gaethje atas kemampuan bertarungnya. Setelah mengamati cedera serius yang dialami Topuria, McGregor menekankan pentingnya pemulihan dan perawatan tubuh bagi petarung profesional, mengingat tren kebugaran yang terus berkembang di kalangan atlet.

Di luar arena UFC, dunia olahraga lainnya juga sedang bersinggungan dengan berita duka, seperti meninggalnya peserta half marathon pada ajang BTN Jakarta International Marathon 2026. Meski demikian, sorotan utama tetap berada di UFC, di mana Gaehje berhasil mencuri sorotan dengan keberhasilan mengakhiri dominasi Topuria, memicu spekulasi mengenai pertarungan selanjutnya antara Gaehje dan para penantang potensial seperti Pimblett atau petarung lain yang mengincar sabuk kelas ringan.





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