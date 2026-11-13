Cong Ca Phe Resmi Buka Gerai Pertama di Jakarta Gandaria City

Cong Ca Phe membuka gerai pertama di Indonesia di Gandaria City Mall Jakarta. CEO Jiang L. Dang menjamin cita rasa autentik Vietnam dipertahankan dengan bahan pilihan.

Kedai kopi Vietnam Cong Ca Phe telah resmi membuka gerai pertamanya di Indonesia dengan lokasi strategis di Gandaria City Mall, Jakarta. Kehadiran merek ini menandai ekspansi internasional yang signifikan bagi jaringan kopi asal Asia Tenggara tersebut, yang telah lama dikenal dengan cita rasa khas dan atmosfer nostalgic khas Vietnam.

Detail Gerai Pertama di Jakarta

Gerai Cong Ca Phe di Gandaria City Mall menghadirkan pengalaman kuliner yang menggabungkan elemen desain klasik dengan suasana yang akrab bagi penikmat kopi. Interior kedai didominasi oleh deretan kursi kayu dengan pelapis bermotif bunga serta ornamen-ornamen klasik yang dipadukan secara apik di berbagai sudut ruangan. Desain ini sengaja diciptakan untuk memicu ingatan tentang kedai kopi tradisional di Ho Chi Minh City, Vietnam.

Also read 2 Rumah di Gandaria Utara Jaksel Kebakaran, 5 KK Terdampak

Keaslian Rasa Menu Vietnam

CEO Cong Ca Phe International, Giang L. Dang, menegaskan bahwa menu yang disajikan di Jakarta sama persis dengan varian yang tersedia di Vietnam. Jiang L. Dang menjelaskan kepada Liputan6.com bahwa mempertahankan karakter rasa autentik merupakan bagian inti dari perjalanan merek ini. Ia memastikan bahwa rasa ringan dengan sentuhan manis di akhir tegukan yang menjadi ciri khas kopi mereka telah terjaga dengan baik.

Pengalaman Kuliner dan Camilan

Para pengunjung dapat menikmati Coconut Coffee dan Pho Coffee with Salted Cream yang menawarkan profil rasa berlapis dengan aroma kayu manis yang menyegarkan. Untuk teman minum kopi, tersedia Nougat Cake dengan tekstur renyah dan Spring Roll Vietnam dengan kulit tipis serta isian padat. Jiang L. Dang menyebutkan bahwa pemilihan bahan dilakukan dengan ketat, dengan bahan utama didatangkan langsung dari Vietnam untuk menjamin kualitas.

Advertisement

Sejarah dan Filosofi Brand

Cong Ca Phe bermula di Hanoi pada tahun 2007 ketika pendiri Linh Dung mengambil alih kedai kopi yang awalnya dirancang untuk temannya. Latar belakang keluarga Linh, yang melibatkan ibu yang mengelola kedai minuman dan ayah yang ahli dalam daur ulang barang, menginspirasi penggunaan furnitur dari material bekas untuk menciptakan nuansa unik. Filosofi ini mencerminkan ketahanan dan kreativitas dalam bisnis F&B.

Ekspansi dan Langkah Mendatang

Indonesia menjadi pasar internasional kedelapan bagi Cong Ca Phe setelah masuk ke Korea Selatan, Malaysia, Kanada, Taiwan, Prancis, dan Filipina. Jiang L. Dang menyatakan bahwa pembukaan gerai baru akan dilakukan secara bertahap dengan mengenalkan menu tambahan seperti jus kedondong setelah arus pengunjung stabil. Promosi khusus juga dijadwalkan untuk 100 pengunjung pertama pada tanggal 13 hingga 15 November 2026.