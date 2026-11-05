Como Raih Kemenangan 9-1 di Liga Champions, Douvikas Pimpin Pencetak Gol

Anastasios Douvikas menjadi bintang laga Como vs Lens dengan skor 9-1, menciptakan rekor sejarah dan memimpin klasemen pencetak gol Liga Champions 2026.

Striker Anastasios Douvikas menjadi pusat perhatian dalam laga Liga Champions antara RC Lens dan Como FC di Stade Bollaert-Delelis, Prancis, pada Rabu, 4 November 2026. Kemenangan telak dengan skor 9-1 yang diraih oleh Como pada dini hari WIB, Kamis, 5 November 2026, bukan hanya menjadi momen bersejarah bagi klub Italia tersebut, tetapi juga melambungkan nama Douvikas ke puncak klasemen pencetak gol kompetitif.

Douvikas Cetak Hat-trick dan Pimpin Klasemen Top Skor

Douvikas menyelesaikan hattrick sempurna dalam penampilan luar biasa timnya, yang menjadikannya pemimpin tunggal daftar top skor Liga Champions musim ini. Dengan menambahkan tiga gol ke gawang Lens, total koleksinya kini mencapai enam gol. Pencapaian ini menempatkan dirinya jauh di depan pesaing terdekatnya, termasuk Erling Haaland dari Manchester City dan Nicolo Tresoldi dari Club Brugge, yang masing-masing mengoleksi lima gol.

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Produktivitas Douvikas telah konsisten sejak awal turnamen. Sebelum hat-trick spektakuler di Lens, ia telah mencatatkan masing-masing satu gol pada tiga matchday pertama fase liga. Sebagai catatan, Douvikas menjadi pemain keenam yang berhasil mencetak hat-trick dalam laga tunggal Liga Champions musim ini. Deretan striker berbakat lainnya yang lebih dulu sukses melakukannya antara lain Ermedin Demirovic dari Stuttgart, Nicolo Tresoldi saat membela Inter Milan, Phil Foden dari Manchester City, serta pemain lainnya pada periode sebelumnya.

Rekor Sejarah dan Kontribusi Para Bintang Como FC

Hasil 9-1 tersebut secara resmi mencatatkan sejarah baru sebagai kemenangan tandang terbesar dalam riwayat kompetisi bergengsi Eropa tersebut. Margin kemenangan delapan gol ini juga menyamai catatan kemenangan terbesar secara keseluruhan yang pernah terjadi dalam satu pertandingan Liga Champions. Deretan pencetak gol dalam laga ini tidak hanya mengandalkan Douvikas, melainkan juga didominasi oleh para bintang utama Como FC.

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Selain Douvikas, Nico Paz memberikan kontribusi besar dengan mencetak tiga gol dan menyediakan dua assist dalam laga ini. Kehadiran pemain lain seperti Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina, dan pemain debutan berusia 18 tahun, Matteo Papaccioli, yang masing-masing menambah satu gol, menciptakan gelombang ofensif yang tak terbendung oleh pertahanan Lens. Performa kolektif ini menunjukkan dominasi total Como di tengah lapangan.

Kontestasi Pencetak Gol dan Data Statistikal Lain

Sementara Douvikas mendominasi statistik gol, Nico Paz juga memimpin dalam kategori umpan kunci dengan total lima assist. Angka ini mencakup dua assist yang disumbangkannya pada matchday ketiga dan keempat. Di sisi lain, Erling Haaland tetap menjadi ancaman serius bagi para bek lawan. Striker asal Norwegia tersebut telah mencetak lima gol dalam tiga penampilan, termasuk gol kemenangan tunggal dalam laga Manchester City melawan RB Leipzig. Haaland sempat absen pada matchday ketiga sebelum kembali produktif.

Di pihak lain, Nicolo Tresoldi juga menunjukkan formanya dengan mengoleksi lima gol untuk Club Brugge, termasuk hat-trick sebelumnya saat mengalahkan Inter Milan. Secara keseluruhan, ada enam pemain lain yang mencatatkan empat gol dalam kompetisi ini, meliputi Aleksei Batrakov, Ermedin Demirovic, Serhou Guirassy, Harry Kane, Donyell Malen, Kylian Mbappe, Raphinha, dan Fabian Ruiz. Statistik ini menunjukkan kedalaman serangan di berbagai klub elit Eropa.

Dampak Jangka Panjang dan Prospek Sisa Fase Liga

Dominasinya Douvikas dan Como memiliki implikasi strategis bagi dinamika kompetisi yang masih berlanjut. Perbandingan dengan musim-musim sebelumnya menunjukkan fluktuasi signifikan dalam produktivitas penyerang. Liga Champions musim lalu mencatatkan delapan hat-trick, sementara edisi 2024-2025 mencatatkan 12 trigol dalam periode yang sama. Angka enam gol Douvikas dalam waktu singkat menandakan perubahan pola permainan yang lebih agresif.

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Menyisakan beberapa matchday dalam fase liga, persaingan untuk gelar top skor dan posisi klasemen tetap sangat terbuka. Dengan performa impresif yang ditampilkan Como, terutama melalui kombinasi Douvikas dan Paz, tim Italia tersebut membuktikan bahwa mereka adalah pesaing serius di kancah Eropa. Perhatian kini akan tertuju pada apakah dapat mempertahankan intensitas serangan ini menghadapi lawan-lawan berat di babak gugur nanti.