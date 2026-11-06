Como Pastikan Nico Paz Tetap Milik Klub di Tengah Opsi Real Madrid

Direktur olahraga Como menegaskan Nico Paz tetap menjadi aset penting klub. Real Madrid memiliki opsi beli kembali 80 juta euro pada 2027 setelah penampilan gemilang di Liga Champions.

Como FC memastikan bahwa Nico Paz masih merupakan pemain eksklusif mereka saat ini, meskipun klub telah menyetujui opsi pembelian kembali bagi Real Madrid di masa depan. Pernyataan tegas ini dirilis oleh Direktur Olahraga Carlalberto Ludi untuk mengakhiri berbagai spekulasi yang beredar mengenai masa depan bintang muda Argentina tersebut dalam jangka panjang.

Kinerja Gemilang di Liga Champions

Nico Paz kini dianggap sebagai salah satu talenta paling menonjol di kancah Liga Champions musim ini berkat statiknya yang luar biasa. Pemain berusia muda itu telah mencetak tiga gol serta memberikan lima assist dalam empat pertandingan yang ia jalani.

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Salah satu sorotan utamanya adalah saat Como mengalahkan Manchester United dengan skor historis empat gol terhadap satu gol. Dalam laga tersebut, Nico Paz sukses mencetak dua gol dan menyumbang satu assist yang sangat krusial bagi kemenangan tim.

Kinerja cemerlang ini langsung menarik perhatian raksasa Liga Primer Inggris seperti Chelsea, Manchester United, dan Arsenal untuk memantau perkembangan sang pemain secara intensif selama periode transfer berlangsung.

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Mekanisme Opsi Kembali Real Madrid

Real Madrid sebelumnya telah mengaktifkan klausul pembelian kembali dalam kontrak awal Nico Paz pada musim panas tahun lalu sebelum Como merekrutnya secara permanen dengan nilai sekitar enam puluh juta euro. Kesepakatan baru yang ditandatangani mencakup penyertaan hak khusus bagi klub Kerajaan.

Opsi pembelian kembali ini diperkirakan bernilai delapan puluh juta euro dan hanya dapat diaktifkan pada jendela transfer musim panas tahun dua ribu dua puluh tujuh. Carlalberto Ludi menjelaskan bahwa klausul ini adalah hal yang sangat wajar dalam struktur kontrak jenis ini.

Direktur Olahraga Como menegaskan bahwa Nico Paz adalah pemain klub seratus persen untuk saat ini. Hak Real Madrid untuk membelinya kembali hanya berlaku hingga tanggal tertentu dan dalam jendela transfer yang sudah ditetapkan secara resmi oleh kedua belah pihak.

Tanggapan Manajemen dan Posisi Klub

Carlalberto Ludi menempatkan dirinya dalam posisi para suporter Como dengan menyadari adanya kecemasan terkait laporan media yang muncul setiap bulan November dan Maret. Ia mengakui bahwa isu pengembalian pemain ke Spanyol telah menjadi pembicaraan hangat selama dua musim terakhir.

Pada tahun ini, nama Jacobo Ramon pernah menjadi topik perbincangan serupa. Ludi memprediksi bahwa selama dua musim ke depan, fokus spekulasi media akan kembali tertuju pada Nico Paz dan nasib kariernya di masa depan.

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Manajemen Como menekankan bahwa hubungan mereka dengan pihak manajemen klub Spanyol sangat baik dan solid. Mereka siap mengelola situasi apa pun yang mungkin terjadi selama musim ini berjalan dengan profesional.

Dampak Realistik bagi Masa Depan Klub

Jika Real Madrid benar-benar mengaktifkan opsi tersebut di tahun dua ribu dua puluh tujuh, Como FC akan melihat hal tersebut sebagai transaksi penjualan yang menguntungkan. Langkah ini akan memberikan manfaat finansial besar bagi klub dalam jangka panjang.

Kepergian pemain berbakat tersebut tidak akan mengurangi keberhasilan pengalaman Como bersamanya selama ini. Manajemen klub menyatakan bahwa mereka akan terus menikmati potensi luar biasa yang dimiliki Nico Paz selama ia masih mengenakan seragam Como.

Komitmen saat ini adalah untuk terus mengembangkan talenta tersebut demi meraih kesuksesan bersama di kompetisi domestik maupun Eropa. Hubungan kerja yang harmonis dengan Madrid menjadi kunci stabilitas manajemen klub di masa depan.