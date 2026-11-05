Como Cetak Rekor Baru Liga Champions, Kalahkan Lens 9-1

Como mencatatkan sejarah sebagai klub Italia pertama dengan kemenangan tandang terbesar di Liga Champions setelah mengalahkan Lens 9-1 dengan skor telak.

Como, klub sepak bola asal Italia yang dimiliki oleh Grup Djarum, mengukir sejarah baru dalam ajang Liga Champions UEFA setelah berhasil mengalahkan tuan rumah RC Lens dengan skor telak 9-1. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Bollaert-Delelis di Lens, Prancis, pada Kamis dini hari, tanggal 5 November 2026, menjadi momen paling brilian dalam perjalanan singkat klub tersebut di papan atas kompetisi Eropa.

Hasil kemenangan mutlak ini menempatkan Como sejajar dengan raksasa-raksasa Eropa dalam lembaran rekor resmi Liga Champions. Skor sembilan gol yang dicetak menjadi kemenangan tandang terbesar sepanjang sejarah turnamen bergengsi tersebut. Dengan margin selisih delapan gol, Como menjadi klub Italia pertama yang mencatatkan pencapaian setelak ini di kompetisi Piala Champions Eropa atau Liga Champions.

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Dominasi Taktik Cesc Fabregas

Pelatih Como, Cesc Fabregas, berhasil menerapkan strategi taktis yang sangat efektif dalam membedah pertahanan RC Lens. Dengan menggunakan formasi dasar 4-2-3-1, Fabregas menyusun timnya untuk menghadapi lini pertahanan Lens yang beroperasi dengan sistem tiga bek. Pendekatan ini memungkinkan Como menguasai lini tengah dan mengatur tempo permainan melalui sirkulasi bola yang terukur serta presisi tinggi.

Kunci dari dominasi Como terletak pada kemampuannya menciptakan keunggulan jumlah pemain di area tertentu di lapangan. Maximo Perrone dan Luis Milla berperan sebagai penghubung vital antara lini pertahanan dan serangan. Sementara itu, Nico Paz memanfaatkan kebebasannya untuk bergerak di antara lini tengah dan pertahanan lawan, sehingga sering kali membingungkan pemain Lens dalam menentukan posisi mereka.

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Para bek sayap, Yan Couto dan Álex Valle, juga memberikan kontribusi besar dengan aktif mendukung serangan. Aksi mereka berhasil meregangkan pertahanan Lens, yang pada akhirnya membuka ruang kosong di area tengah. Ketika pertahanan lawan bergerak melebar untuk menutup ruang, Como dengan cerdik mengalirkan bola ke area tengah yang kini lebih terbuka. Sebaliknya, jika Lens mempersempit pertahanan, Como memindahkan arah serangan ke sisi lapangan yang memiliki ruang lebih luas.

Rekor Sejarah yang Dilampaui

Kemenangan 9-1 ini membawa Como menyamai rekor kemenangan terbesar dengan selisih delapan gol sepanjang era Liga Champions. Sebelumnya, hanya dua klub yang pernah mencapai pencapaian serupa, yaitu Liverpool dan Real Madrid. Liverpool membungkam Besiktas dengan skor 8-0 pada tahun 2007, sedangkan Real Madrid menaklukkan Malmo dengan skor identik pada tahun 2015. Namun, kedua kemenangan tersebut terjadi di kandang masing-masing.

Lain halnya dengan Como, yang mencatatkan prestasi bersejarah ini sebagai kemenangan tandang terbesar sepanjang sejarah Liga Champions. Rekor kemenangan terbesar klub Italia sebelumnya dipegang oleh Juventus ketika mereka mengalahkan Olympiakos dengan skor 7-0 pada tahun 2003. Pencapaian baru ini tidak hanya menggeser catatan historis, tetapi juga menegaskan betapa istimewanya malam yang dialami tim dari Italia ini di Prancis.

Peran Kunci Para Pemain

Hujan gol Como sudah dimulai sejak babak pertama, yang menunjukkan betapa mudahnya mereka membongkar pertahanan Lens. Anastasios Douvikas menjadi sosok paling menonjol dengan mencetak dua gol, sementara Nico Paz menambahkan satu gol. Keunggulan 3-0 saat jeda babak ini memperlihatkan kombinasi umpan cepat, pergerakan tanpa bola, dan pemanfaatan ruang di sekitar kotak penalti yang dilakukan Como dengan sangat baik.

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Alih-alih mengendurkan serangan setelah merasa aman, Como justru semakin agresif pada babak kedua. Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Douvikas, Mattia Liberali, Martin Baturina, dan Matteo Papaccioli bergantian menjebol gawang Lens. Tuan rumah hanya mampu membalas satu kali melalui Ruben Aguilar. Kesembilan gol yang dicetak dihasilkan oleh tujuh pemain berbeda, menunjukkan kedalaman serangan dan efektivitas kolektif tim.

Tantangan dan Kewajaran Pelatih

Di tengah suasana euforia kemenangan telak, Pelatih Como Cesc Fabregas tetap menekankan pentingnya kerendahan hati. Ia menyadari bahwa timnya masih harus menghadapi dua laga berat dalam sisa fase liga, yaitu kontra Paris Saint-Germain dan Barcelona. Fabregas ingin para pemainnya tetap membumi dan terus bekerja keras untuk mempertahankan performa.

Ini malam yang indah bagi Como, para suporter, dan pemain muda kami. Namun, kami harus rendah hati, tetap membumi, dan terus bekerja, tegas Fabregas. Efektivitas taktiknya juga terlihat dari organisasi permainan ketika tim tidak menguasai bola. Como berupaya menutup jalur umpan ke tengah dan mengarahkan penguasaan bola Lens ke sisi lapangan sebelum meningkatkan tekanan, menciptakan kesempatan untuk merebut bola kembali dan mempercepat serangan.