Comeback Spektakuler: Inter Milan Kalahkan Como 4-3 dan Pertegas Posisi di Puncak Klasemen

Inter Milan meraih kemenangan dramatis atas Como dengan skor 4-3 dalam pertandingan yang penuh aksi dan menegangkan. Sempat tertinggal, Inter bangkit berkat gol kunci dari Marcus Thuram dan penampilan gemilang lainnya. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Inter di puncak klasemen Serie A, memperlebar jarak dengan para pesaingnya.

Gol yang dicetak Marcus Thuram di akhir babak pertama menjadi kunci kebangkitan Inter Milan di kandang Como , membalikkan ketertinggalan 0-2 menjadi kemenangan dramatis 4-3, Minggu (12/4/2026) atau Senin dini hari WIB. Pertandingan yang menegangkan di Stadion Giuseppe Sinigaglia ini menampilkan performa luar biasa dari kedua tim, namun pada akhirnya Inter berhasil membawa pulang tiga poin krusial.

"Nerazzurri" menunjukkan mental juara dengan bangkit dari situasi sulit, dua kali lolos dari lubang jarum, dan berhasil membendung serangan gencar dari Como yang bermain impresif sepanjang laga. Kemenangan ini semakin memantapkan posisi Inter di puncak klasemen Liga Italia. Inter Milan menunjukkan mentalitas juara yang sesungguhnya dengan kemenangan ini. Mereka tertinggal dua gol terlebih dahulu akibat gol cepat yang dicetak Alex Valle dan Nico Paz untuk Como. Namun, Inter tidak menyerah. Mereka menunjukkan semangat juang tinggi dan berhasil membalikkan keadaan. Kemenangan ini bukan hanya soal poin, tetapi juga tentang karakter dan mentalitas juara yang dimiliki Inter. Como, yang bermain di kandang sendiri, tampil sangat agresif dan cepat sejak awal pertandingan. Mereka mendominasi penguasaan bola, menciptakan banyak peluang, dan terus menekan pertahanan Inter. Namun, Inter, dengan pengalaman dan kualitas pemainnya, mampu memanfaatkan momentum dan meraih kemenangan penting. Gol Thuram di akhir babak pertama memberikan suntikan semangat bagi Inter, yang kemudian berhasil mencetak gol tambahan dan mengamankan kemenangan. Pemain sayap Inter, Denzel Dumfries, juga tampil gemilang dalam pertandingan ini, memberikan kontribusi penting baik dalam bertahan maupun menyerang. Kemenangan ini semakin memperkokoh posisi Inter di puncak klasemen, unggul jauh dari pesaing terdekatnya. Perjuangan Como belum berakhir, mereka terus berusaha keras, bahkan setelah tertinggal, menunjukkan semangat juang yang tinggi. Mereka terus menyerang, menciptakan peluang, dan membuat Inter harus bertahan dengan sekuat tenaga di menit-menit akhir pertandingan. Kemenangan ini terasa sangat manis bagi Inter, yang semakin mendekati gelar "scudetto". Meskipun demikian, para pemain dan pelatih tetap merendah dan fokus pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Mereka tahu bahwa perjalanan masih panjang dan semua pertandingan harus dihadapi dengan keseriusan dan kerja keras. Gol penentu kemenangan dari Thuram dan kontribusi signifikan dari pemain lain seperti Dumfries menjadi bukti kualitas dan kekompakan tim Inter. Pelatih Cristian Chivu juga memberikan pujian kepada timnya atas semangat juang dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan peluang, terutama dari bola mati. Kemenangan ini juga menunjukkan pentingnya persiapan dan fokus dalam setiap pertandingan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi sulit. Peran penting pemain seperti Nicolo Barella yang memberikan umpan akurat kepada Thuram juga patut diapresiasi. Inter Milan terus membuktikan diri sebagai tim yang patut diwaspadai di Serie A





