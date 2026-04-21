Comeback Dramatis, Inter Milan Melaju ke Final Coppa Italia Usai Tumbangkan Como 3-2

Inter Milan sukses melakukan comeback heroik setelah sempat tertinggal dua gol untuk mengalahkan Como dengan skor 3-2 dalam laga semifinal Coppa Italia 2025/2026.

Stadion San Siro menjadi saksi bisu laga semifinal Coppa Italia 2025/2026 yang penuh drama antara Inter Milan melawan Como . Pertandingan ini menyajikan ketegangan luar biasa bagi para penggemar yang memadati stadion, mengingat leg pertama berakhir imbang tanpa gol. Inter Milan , yang diasuh oleh Cristian Chivu, sempat berada di ujung tanduk ketika Como asuhan Cesc Fabregas tampil sangat impresif dan dominan di babak pertama.

Como berhasil memberikan kejutan besar saat Martin Baturina mencetak gol pembuka pada menit ke-32, memanfaatkan umpan manis dari Van Der Brempt. Tekanan yang diberikan tim tamu membuat pertahanan Inter yang dikawal oleh Francesco Acerbi dan Manuel Akanji tampak kewalahan menghadapi kelincahan lini serang Como. Kondisi tersebut memaksa kiper Inter, Josep Martinez, melakukan sejumlah penyelamatan gemilang untuk menjaga asa timnya agar tidak tertinggal lebih jauh saat turun minum. Memasuki babak kedua, mimpi buruk bagi tuan rumah seolah menjadi kenyataan ketika Lucas Da Cunha menggandakan keunggulan Como menjadi 0-2 hanya berselang tiga menit setelah peluit dibunyikan. Dalam posisi tertinggal secara agregat, Inter Milan dituntut untuk tampil lebih agresif dan berani dalam menyerang. Chivu melakukan perubahan taktik yang krusial guna mengembalikan ritme permainan timnya. Momentum kebangkitan La Beneamata dimulai pada menit ke-69 melalui Hakan Calhanoglu, yang mampu memperkecil defisit gol setelah menerima operan akurat dari Petar Sucic. Gol tersebut membakar semangat para pemain Inter, yang kemudian terus membombardir area pertahanan Como. Dukungan suporter di San Siro semakin memberikan tekanan psikologis kepada para pemain muda Como yang mulai kehilangan kendali di lini tengah. Memasuki menit-menit akhir pertandingan, atmosfer stadion semakin memanas seiring dengan perjuangan gigih Inter Milan untuk menyamakan kedudukan. Hakan Calhanoglu sekali lagi membuktikan kapasitasnya sebagai sosok kunci bagi Inter Milan dengan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-86 melalui tendangan terukur dari luar kotak penalti. Belum sempat Como mengatur napas untuk memaksakan perpanjangan waktu, Petar Sucic justru tampil sebagai pahlawan kemenangan bagi Inter Milan melalui gol penentu pada menit ke-89. Skor 3-2 untuk keunggulan Inter Milan bertahan hingga wasit meniup peluit panjang, memastikan langkah tim asuhan Chivu ke babak final Coppa Italia 2025/2026. Kemenangan dramatis ini menjadi bukti mentalitas baja Inter Milan dalam situasi terdesak, sekaligus menghentikan langkah impresif Como yang sebenarnya sudah tampil luar biasa sepanjang turnamen ini berlangsung. Kemenangan ini juga menegaskan dominasi Inter Milan di kompetisi domestik Italia dan memberikan motivasi tambahan bagi mereka untuk meraih trofi juara musim ini





