Come See Mie Fest 2026: Hutan Kota GBK Berubah Menjadi Sedaap Wonderland yang Magis

Mie Sedaap menggelar Come See Mie Fest 2026 dengan tema Sluurp Away to Sedaap Wonderland di Hutan Kota GBK, Jakarta, pada 11-14 Juni. Festival ini menghadirkan instalasi seni interaktif, kuliner, hiburan musik, dan teknologi imersif, serta meluncurkan produk baru Mie Sedaap Kari Kental Special. Afgan turut meramaikan sebagai Brand Ambassador.

Mie Sedaap kembali menghadirkan pengalaman berbeda bagi para penggemarnya lewat gelaran Come See Mie Fest 2026 . Berlangsung di Hutan Kota GBK, Jakarta, pada 11-14 Juni 2026, festival tahunan ini tampil lebih meriah dengan mengusung tema Sluurp Away to Sedaap Wonderland .

Menggabungkan teknologi kreatif, instalasi seni, hiburan, hingga sajian kuliner, festival ini dirancang sebagai ruang eksplorasi yang dekat dengan gaya hidup generasi muda. Pengunjung diajak memasuki dunia fantasi penuh warna melalui berbagai wahana interaktif dan visual imersif yang memanjakan mata sekaligus menjadi spot menarik untuk dibagikan di media sosial. Head of Marketing Noodle Category WINGS Group, Katria Arintya Anindyantari, mengatakan Come See Mie Fest 2026 menjadi wujud komitmen Mie Sedaap untuk terus menghadirkan inovasi yang relevan dengan perkembangan zaman.

Sebagai brand yang tumbuh bersama masyarakat Indonesia selama lebih dari 20 tahun, kami percaya relevansi harus terus dibangun melalui inovasi dan pengalaman yang semakin dekat dengan konsumen. Semua itu kami hadirkan dalam annual event Mie Sedaap, Come See Mie, yang tahun ini mengusung tema Wonderland, ujar Katria dalam jumpa pers. Menurut Katria, saat ini konsumen, khususnya anak muda, tidak hanya mencari produk dengan rasa yang lezat. Mereka juga menginginkan pengalaman yang berkesan dan dapat menjadi bagian dari identitas mereka.

Anak muda tidak hanya mencari produk yang enak, tetapi juga pengalaman yang bermakna dan bisa mereka bagikan melalui media sosial. Karena itu, kami terus mendorong batas kreativitas, bukan hanya dalam rasa, tetapi juga pengalaman yang kami hadirkan bagi konsumen, terang Katria. Come See Mie Fest 2026 menjelma menjadi lautan kreativitas yang memukau. Instalasi seni interaktif bertebaran di setiap sudut, mulai dari lorong mi raksasa yang bisa dipeluk hingga taman mie instan yang mengeluarkan aroma rempah.

Pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan musik dari artis papan atas, kompetisi memasak mi, dan workshop kreatif. Salah satu daya tarik utama adalah zona immersive dome yang menampilkan proyeksi visual 360 derajat tentang perjalanan mi dari dapur hingga ke mangkuk. Teknologi augmented reality juga disematkan di beberapa titik, memungkinkan pengunjung berfoto dengan karakter kartun Mie Sedaap. Festival ini juga menjadi ajang peluncuran inovasi terbaru Mie Sedaap, yaitu Mie Sedaap Kari Kental Special.

Varian yang termasuk dalam lima produk favorit ini kini hadir dengan kuah lebih kental, rasa rempah lebih kaya, serta tekstur mi yang lebih kenyal. Pengunjung dapat mencicipi langsung produk baru tersebut di booth degustasi yang tersebar di area festival. Kemeriahan festival ini turut mendapat apresiasi dari penyanyi Afgan yang kini dipercaya sebagai Brand Ambassador Mie Sedaap Soto. Afgan mengaku terkesan melihat perkembangan Come See Mie Fest yang semakin besar dari tahun ke tahun.

Biasanya event dengan skala sebesar dan seimersif ini dibuat oleh promotor yang memang sudah established, tapi Mie Sedaap berhasil menghadirkan festival yang luar biasa. Saya bangga bisa menjadi bagian dari brand yang terus berkembang dan tetap dekat dengan konsumennya, ungkap Afgan. Kehadiran Afgan menambah semarak acara, di mana ia tampil membawakan lagu-lagu hitsnya di panggung utama. Pengunjung pun berkesempatan untuk berfoto dan berinteraksi langsung dengan sang idola.

Lebih dari sekadar festival kuliner, Come See Mie Fest 2026 menjadi wadah yang mempertemukan kreativitas, teknologi, hiburan, dan komunitas dalam satu pengalaman yang menyenangkan. Dengan tema Wonderland, festival ini berhasil menciptakan atmosfer magis yang membuat setiap pengunjung merasa seperti berada di negeri dongeng. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua dapat menikmati sajian yang ditawarkan. Festival ini juga menjadi bukti bahwa Mie Sedaap tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada pengalaman yang dapat mempererat hubungan dengan konsumen.

Ke depannya, Mie Sedaap berkomitmen untuk terus berinovasi dan menghadirkan event-event serupa yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Come See Mie Fest 2026 sukses mengukuhkan posisi Mie Sedaap sebagai brand mi instan yang tidak hanya lezat, tetapi juga dekat dengan gaya hidup anak muda dan selalu memberikan kejutan kreatif setiap tahunnya





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Come See Mie Fest 2026 Mie Sedaap Festival Kuliner Sedaap Wonderland Afgan

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