Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) mencatatkan tonggak baru dengan suksesnya penerbangan perdana pesawat penumpang listrik CE-25A di Binzhou, menandai kemajuan besar dalam teknologi transportasi udara yang ramah lingkungan.

Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) mencatatkan pencapaian baru yang signifikan dalam sejarah industri penerbangan nasional. Pesawat penumpang bertenaga listrik model CE-25A berhasil menyelesaikan penerbangan perdananya pada Sabtu, menandai tonggak penting dalam pengembangan teknologi transportasi udara yang lebih berkelanjutan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari kemajuan teknologi China di sektor aviasi hijau.

Penerbangan berawak perdana tersebut terjadi di Binzhou, Provinsi Shandong, China bagian timur. Selama misi pengujian, pesawat menempuh jarak sekitar 60 kilometer dengan waktu mengudara selama 16 menit 38 detik. Data operasional ini menunjukkan bahwa sistem penggerak listrik mampu beroperasi dengan stabil dalam kondisi penerbangan nyata.

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Mekanisme Penerbangan dan Parameter Teknis Pesawat

Pesawat jenis CE-25A dirancang secara khusus untuk melayani rute penerbangan komersial jarak pendek antarkota. Kapasitasnya mampu mengangkut hingga 19 penumpang dengan berat lepas landas maksimum mencapai 10 ton. Spesifikasi teknis ini menjadikan CE-25A ideal untuk menghubungkan pusat-pusat wilayah dalam jarak yang tidak terlalu jauh.

Dari sisi performa, pesawat ini memiliki kecepatan jelajah hingga 300 kilometer per jam. Kemampuan manuvernya termasuk mampu terbang pada ketinggian 2.400 meter. Penggunaan sistem penggerak listrik menjadi keunggulan utama dibandingkan pesawat konvensional, yang diharapkan dapat mengurangi emisi karbon secara drastis dalam jangka panjang.

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Kolaborasi Industri dan Posisi Pihak Terkait

Pengembangan CE-25A merupakan hasil kolaborasi intensif antara berbagai pihak di China. Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) memimpin proses desain dan manufaktur. Kolaborasi ini melibatkan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) sebagai produsen baterai yang menyediakan sumber energi. Shanghai Jiao Tong University juga turut serta memberikan dukungan riset dan pengembangan teknologi.

Informasi mengenai keberhasilan penerbangan ini pertama kali dikonfirmasi oleh stasiun televisi pemerintah CCTV News dan kantor berita Xinhua. Laporan resmi menyatakan bahwa pesawat tersebut diawaki oleh dua pilot dan seorang teknisi selama penerbangan perdana. Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) secara resmi menyatakan bahwa proses penerbangan perdana berjalan dengan normal tanpa hambatan teknis.

Dampak Nyata dan Langkah Sertifikasi Masa Depan

Sebelum menjalani penerbangan berawak, model CE-25A telah melalui serangkaian uji terbang yang ketat. Uji terbang secara otonom telah dilakukan pada Februari tahun ini. Sejak saat itu, pesawat tercatat telah menyelesaikan 19 kali penerbangan tanpa awak. Serangkaian uji ini menjadi tahapan krusial dalam validasi sistem keamanan dan stabilitas penerbangan.

Meski berhasil menuntaskan penerbangan berawak pertamanya, model CE-25A masih harus melalui proses sertifikasi menyeluruh. Langkah selanjutnya adalah memperoleh izin operasional dari Administrasi Penerbangan Sipil China (CAAC). Pihak produsen telah resmi mengajukan permohonan sertifikasi tipe kepada regulator penerbangan nasional tersebut.

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Hingga saat ini, model CE-25A belum memperoleh persetujuan resmi untuk memulai layanan penerbangan komersial. Proses sertifikasi merupakan tahapan wajib yang memastikan semua standar keamanan dan performa terpenuhi sebelum pesawat diizinkan membawa penumpang secara rutin. Keputusan akhir dari CAAC akan menjadi penentu apakah CE-25A dapat segera memasuki pasar penerbangan domestik China.