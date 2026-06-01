Coldiac Bawa Nuansa Nostalgia di Penutupan Java Jazz Festival 2026

Grup musik indie-pop Coldiac dari Malang berkesempatan menutup Java Jazz Festival 2026 dengan penampilan yang memukau. Mereka membawakan lagu-lagu hits sekaligus reinterpretasi lagu Marcell Siahaan, memberikan kesan nostalgia di penghujung festival terbesar Indonesia.

Grup musik indie-pop asal Malang, Coldiac , menampilkan diri di hari terakhir perhelatan Java Jazz Festival 2026 . Acara tersebut berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, pada 31 Mei 2026.

Coldiac menjadi salah satu penampil penutup di festival musik jazz terbesar Indonesia tersebut. Bagi band ini, tampil di ajang bergengsi ini bukanlah pengalaman baru; vokalis Sambadha Wahyadyatmika mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali bertemu dengan para penggemar di festival ini untuk kedua kalinya. Ia menyatakan bahwa berada di hari penutup memberikan kesan melankolis sekaligus memiliki nuansa selebrasi, membuat energi band berlipat ganda untuk memberikan salam perpisahan yang hangat kepada penonton.

Dalam penampilannya, Coldiac membawakan sejumlah lagu andalan yang berhasil mengajak penonton menyanyi bersama. Mereka menampilkan sejumlah lagu hits dengan nuansa pop-elektronik yang manis, seperti "Beautiful Day" dan "Vow", yang dibawakan dengan aransemen yang ciamik. Selain karya orisinal, band ini juga memberikan kejutan dengan melantunkan lagu "Jangan Pernah Berubah", sebuah nomor pop legendaris milik Marcell Siahaan yang diolah kembali dengan warna musik khas Coldiac.

Penampilan ini berhasil menutup gelaran Java Jazz Festival 2026 dengan nuansa nostalgia yang hangat dan memberi kesan mendalam bagi semua yang hadir. Keseluruhan acara berjalan dengan meriah dan sukses, meninggalkan kenangan manis bagi para pengunjung dan musisi alike





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coldiac Java Jazz Festival 2026 Musik Indie-Pop Marcell Siahaan Penutupan Festival

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Penampilan Lisa Simone dan Andien dalam Java Jazz Festival 2026, Distribusi Royalti Musik, dan Lain-lainPenyanyi asal Amerika Serikat Lisa Simone dan big band Harbourside Jazz dari Australia tampil dalam gelaran myBCA International Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Sabtu (30/5/2026) malam.

Read more »

Yura Yunita Sabet Java Jazz Festival 2026 dengan Lagu Hits dan Kolaborasi Jazz SpektakulerYura Yunita memberikan penampilan spektakuler di Java Jazz Festival 2026 di Pantai Indah Kapuk, Tangerang, Banten. Konser yang dihadiri ribuan penggemar ini menampilkan lagu-lagu hits seperti "Harus Bahagia" dan "Duhai Sayang" serta sentuhan jazz yang memukau. Acara ini menjadi salah satu momen penting dalam industri musik Indonesia dengan kehadiran musisi-musisi jenama dari dalam dan luar negeri.

Read more »

Grup Musik Wijaya 80 Tampil dalam Java Jazz Festival 2026Grup musik pop retro Wijaya 80 tampil dalam perhelatan Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, 31 Mei 2026.

Read more »

Cold Coldiac Guncang Java Jazz Festival 2026 dengan Penampilan Fusion Jazz‑IndieCold Coldiac menampilkan tiga lagu hits dalam penampilan utama Java Jazz Festival 2026 di Tangerang, menambah unsur jazz improvisasi dan mengumumkan kolaborasi label internasional serta tur Asia Tenggara.

Read more »