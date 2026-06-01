Cold Coldiac Guncang Java Jazz Festival 2026 dengan Penampilan Fusion Jazz‑Indie

Cold Coldiac menampilkan tiga lagu hits dalam penampilan utama Java Jazz Festival 2026 di Tangerang, menambah unsur jazz improvisasi dan mengumumkan kolaborasi label internasional serta tur Asia Tenggara.

Grup musik indie asal Bandung, Cold Coldiac , mempersembahkan penampilan panggung utama pada Java Jazz Festival 2026 yang digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, pada tanggal 31 Mei 2026.

Penampilan mereka menjadi sorotan utama acara musik tahunan ini, mengingat popularitas Coldiac yang terus meroket sejak debut mereka pada 2019. Dalam set panjang kira-kira satu jam tiga puluh menit, band tersebut menyuguhkan tiga lagu andalan yang telah menjadi hits di tangga musik digital, yakni "Beautiful Day", "Vow", dan "Jangan Pernah Berubah". Setiap komposisi ditampilkan dengan aransemen baru yang menambahkan elemen jazz improvisasi, menggugah antusiasme penonton yang berjumlah ribuan orang, termasuk pecinta musik jazz, pop, dan indie.

Penonton tampak terpesona oleh vokal melankolis frontman, Ilham Balindra, yang membalut lirik penuh harapan dengan nuansa harmonisasi brass dan saxophone yang dipimpin oleh pemain sesi terkemuka. Selain itu, Coldiac menampilkan beberapa penambahan instrumental seperti pedal steel guitar dan vibraphone yang menambah kedalaman sonik pada lagu-lagu mereka, menjadikan pertunjukan terasa segar dan inovatif. Tidak hanya menonjolkan kualitas musik, penampilan Coldiac juga menjadi peluang bagi mereka untuk memperluas jaringan industri.

Setelah konser, manajer artis, Tempo, mengumumkan bahwa band tersebut telah menandatangani kontrak kolaborasi eksklusif dengan label rekaman internasional, yang akan meluncurkan album studio terbaru mereka pada kuartal ketiga tahun ini. Album tersebut dijanjikan akan mengusung tema perjalanan emosional, menggabungkan unsur jazz, funk, serta elemen tradisional Indonesia, seperti gamelan digital. Selain itu, Coldiac juga mengumumkan agenda tur Asia Tenggara yang mencakup kota-kota utama seperti Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, dan Bangkok, dengan tanggal pertama direncanakan pada awal September 2026.

Tur ini diharapkan dapat memperkenalkan musik mereka kepada audiens yang lebih luas dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kreativitas musik di kawasan Asia. Java Jazz Festival 2026 sendiri menampilkan line‑up yang sangat beragam, meliputi legenda jazz internasional, musisi pop‑rock, serta talent lokal yang tengah naik daun. Penampilan Coldiac menjadi salah satu momen puncak festival, menandai pergeseran tren musik festival yang kini semakin terbuka untuk genre‑genre crossover.

Kritik musik dari media ternama, seperti Rolling Stone Indonesia, memuji kemampuan Coldiac dalam menginterpolasi ritme jazz dengan melodi pop‑indie, menyoroti keberanian mereka untuk bereksperimen tanpa mengorbankan identitas musik mereka. Dengan respons positif dari kritikus, penonton, dan industri, Coldiac diyakini akan terus melangkah lebih jauh dalam karier mereka, sekaligus memberi kontribusi signifikan terhadap evolusi musik kontemporer di Indonesia





