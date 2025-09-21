Coach Justin Ungkap Peluang Timnas Futsal Indonesia di Four Nations Cup 2025: Solid dan Punya Potensi Lolos Piala Dunia

Mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia, Coach Justin, memberikan analisis mendalam terkait performa timnas di Four Nations Cup 2025. Ia menyoroti soliditas tim yang didominasi pemain berpengalaman dan optimis terhadap peluang lolos ke Piala Dunia.

Justinus Lhaksana, yang lebih dikenal sebagai Coach Justin , memberikan pandangannya mengenai penampilan Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia dalam ajang Futsal Four Nations Cup 2025 yang digelar di Hall Basket Senayan, Jakarta, pada 18-21 September 2025. Coach Justin , mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia, menyoroti solidnya skuad saat ini, yang didominasi oleh pemain-pemain berpengalaman.

Ia menekankan bahwa sebagian besar pemain merupakan bagian dari skuad tahun 2019, ketika ia menjabat sebagai Direktur Teknik selama tiga bulan bersama Kensuke Takahashi. Pengalaman enam tahun sejak 2019, menurut Coach Justin, menjadi kunci utama bagi kekompakan dan soliditas tim. Hal ini memberikan fondasi kuat bagi Timnas untuk meraih prestasi gemilang di kancah internasional, mulai dari SEA Games, Piala Asia, hingga Piala Dunia. Coach Justin juga menyoroti potensi Timnas untuk bersaing dengan negara-negara kuat seperti Jepang dan Iran, serta keyakinannya bahwa Indonesia mampu mengalahkan tim-tim Asia Tenggara seperti Thailand. Target untuk lolos ke Piala Asia 2026 dan Piala Dunia 2028 dianggap realistis dengan dukungan penuh terhadap pelatih Hector Souto dan para pemain. Analisis mendalam Coach Justin mencerminkan optimisme terhadap masa depan futsal Indonesia, dengan penekanan pada pentingnya pengalaman pemain dan dukungan berkelanjutan dari pelatih. Dia meyakini bahwa kombinasi ini akan menjadi kunci sukses Timnas di berbagai kompetisi mendatang.\Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, juga memberikan komentarnya setelah kemenangan meyakinkan 5-1 atas Belanda dalam ajang Four Nations Cup 2025. Pertandingan yang berlangsung di Hall Basket Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 20 September 2025, menjadi ajang evaluasi penting bagi tim. Coach Hector menekankan bahwa setiap pertandingan, termasuk laga persahabatan seperti Four Nations Cup, memberikan kesempatan berharga untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan tim. Ia menekankan pentingnya belajar dari kesalahan, yang menurutnya merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pengembangan tim. Coach Hector juga menyoroti pentingnya aspek mental pemain, terutama menjelang pertandingan resmi di Piala Asia Futsal 2026, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah. Ia menekankan bahwa laga persahabatan memberikan kesempatan bagi pemain untuk bermain lebih lepas tanpa beban, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan secara maksimal. Coach Hector menekankan pentingnya menjaga mentalitas yang kuat dan fokus pada persiapan yang matang menjelang kompetisi resmi. Ia menyatakan kepuasannya terhadap performa para pemain muda dan kepercayaan terhadap dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh Coach Hector, serta potensi mereka untuk memberikan prestasi terbaik. Laga uji coba, meskipun hasilnya tidak terlalu krusial, sangat penting untuk menguji mental pemain dan persiapan tim secara keseluruhan.\Coach Justin juga menyoroti pentingnya laga uji coba dalam mempersiapkan tim untuk kompetisi resmi. Ia menekankan bahwa hasil pertandingan uji coba tidak terlalu penting, namun laga ini memberikan kesempatan bagi pemain untuk menguji mentalitas mereka dan bermain dengan lebih lepas. Coach Justin mengakui bahwa tekanan dan mentalitas akan menjadi faktor kunci dalam pertandingan resmi, terutama di Piala Asia Futsal 2026. Ia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Coach Hector dan potensi para pemain muda. Coach Justin percaya bahwa dengan kombinasi pengalaman dan potensi pemain muda, serta dukungan penuh dari pelatih, Timnas Futsal Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan di masa depan. Coach Justin menekankan bahwa, terlepas dari hasil uji coba, hal terpenting adalah bagaimana pemain dapat tampil maksimal dalam pertandingan resmi. Kesempatan untuk bermain lepas, tanpa beban, akan memberikan keuntungan besar bagi perkembangan pemain. Coach Justin menekankan bahwa meskipun pelatih dapat memberikan arahan dan bimbingan, mentalitas pemainlah yang akan menentukan hasil akhir. Ia menyampaikan rasa senangnya terhadap performa para pemain muda dan optimismenya terhadap masa depan Timnas Futsal Indonesia. Dengan dukungan yang tepat, timnas futsal Indonesia diyakini mampu bersaing di tingkat internasional dan meraih prestasi yang membanggakan. Optimisme Coach Justin didasarkan pada pengalaman pemain, kualitas pelatih, dan semangat juang yang tinggi dari para pemain muda. Semua faktor ini, menurut Coach Justin, merupakan fondasi kuat bagi kesuksesan Timnas Futsal Indonesia di masa mendatang





