CNBC Indonesia Gelar Tech & Telco Forum 2026: Membangun Ketahanan Siber dan Transformasi Digital

CNBC Indonesia akan menggelar Tech & Telco Forum 2026 dengan tema "Membangun Negara Digital yang Lebih Aman: Dari Konektivitas hingga Ketahanan Siber". Acara ini akan membahas strategi, prospek, dan tantangan Indonesia dalam memperkuat keamanan siber untuk mendukung transformasi digital nasional. Forum ini juga akan menampilkan diskusi tentang pemanfaatan AI dalam pengembangan perangkat lunak HRIS dan ERP, serta solusi end-to-end Human Capital Management dari DataOn.

Dalam forum tersebut, CEO dan President Director DataOn (PT Indodev Niaga Internet), Gordon James Enn, akan membahas pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pengembangan perangkat lunak untuk sistem informasi sumber daya manusia (HRIS) dan perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) melalui produk SunFish HR. DataOn menawarkan solusi end-to-end Human Capital Management yang telah digunakan oleh berbagai industri di Indonesia dan ASEAN.

Teknologi pengelolaan sumber daya manusia ini membantu bisnis dalam sistem absensi, distribusi gaji, meningkatkan kinerja karyawan, serta mengelola risiko dan tantangan sumber daya manusia di masa depan. Selain itu, forum ini juga akan menampilkan diskusi mendalam tentang inovasi teknologi terbaru, regulasi keamanan siber, dan studi kasus sukses dari perusahaan-perusahaan terkemuka. Para peserta akan mendapatkan wawasan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketahanan siber dalam era digital.

Acara ini diharapkan dapat menjadi platform penting bagi para pemimpin industri, pakar teknologi, dan pembuat kebijakan untuk berbagi pengetahuan dan membangun kolaborasi yang lebih kuat. CNBC Indonesia akan menyiarkan live streaming dari Tech & Telco Forum 2026 pada Rabu, 6 Mei 2026, dengan keynote speaker dari berbagai latar belakang industri. Selain itu, forum ini juga akan mencakup sesi panel interaktif, workshop, dan networking session untuk memfasilitasi pertukaran ide dan kemitraan strategis.

Dengan fokus pada keamanan siber dan transformasi digital, acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan teknologi dan ekonomi digital di Indonesia





