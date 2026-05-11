Claudio Ranieri Buka Peluang Kembali Latih Timnas Italia demi Kebangkitan Gli Azzurri

Mantan pelatih Leicester City, Claudio Ranieri, menyatakan kesiapannya untuk membantu Timnas Italia dalam berbagai peran demi mengembalikan kejayaan sepak bola negaranya.

Claudio Ranieri , sosok yang sangat dihormati di dunia sepak bola internasional, kini memberikan sinyal kuat bahwa dirinya siap untuk mengabdikan diri kembali kepada tanah airnya.

Dalam sebuah pernyataan terbaru, mantan juru taktik yang pernah membawa Leicester City mengukir sejarah di Premier League ini mengungkapkan keterbukaannya untuk menerima panggilan dari federasi sepak bola Italia. Bagi Ranieri, membantu Gli Azzurri bukan sekadar soal mencari pekerjaan baru, melainkan sebuah panggilan jiwa untuk melihat negara tercintanya kembali ke puncak kejayaan.

Dalam situasi saat ini, di mana stabilitas menjadi kunci utama, Ranieri dipandang sebagai figur yang memiliki kematangan emosional dan pengalaman taktis yang mumpuni untuk membangun kembali kepercayaan diri para pemain di skuad nasional. Ranieri menjelaskan secara mendalam bahwa kondisi profesionalnya saat ini telah berubah secara signifikan dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Saat ia masih mengemban tanggung jawab besar bersama AS Roma, ia merasa tidak mungkin untuk menjalankan dua peran besar secara bersamaan.

Baginya, integritas dan fokus adalah hal utama dalam melatih, sehingga ia terpaksa menolak tawaran atau kemungkinan untuk bergabung dengan tim nasional pada saat itu. Namun, kini setelah ia tidak lagi terikat kontrak dengan klub manapun, pintu peluang itu terbuka lebar. Ranieri menegaskan bahwa kepentingan negara harus selalu diletakkan di atas kepentingan pribadi atau ambisi profesional lainnya. Ia percaya bahwa kesempatan untuk memimpin atau membantu Timnas Italia adalah sebuah kehormatan tertinggi yang bisa diraih oleh pelatih mana pun asal Italia.

Lebih jauh lagi, Claudio Ranieri tidak membatasi dirinya pada satu posisi tertentu saja. Meskipun dikenal sebagai pelatih kepala yang sukses, ia menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam peran apa pun yang dianggap paling dibutuhkan oleh federasi. Baik itu sebagai manajer tim, direktur teknik, atau penasihat strategis, Ranieri siap memberikan seluruh ilmu dan pengalamannya demi kebangkitan Gli Azzurri. Prinsip sederhana yang ia pegang adalah ketika negara memanggil, maka jawaban yang paling tepat adalah ya.

Kesiapan ini menunjukkan betapa besarnya dedikasi Ranieri terhadap perkembangan sepak bola Italia, terutama di tengah masa transisi yang sulit yang sedang dihadapi oleh tim nasional tersebut. Di sisi lain, Ranieri juga meluangkan waktu untuk mengenang perjalanan emosionalnya bersama Leicester City. Ia mengungkapkan rasa sedih yang mendalam melihat kondisi klub yang pernah ia bawa menjadi juara Liga Inggris tersebut saat ini terpuruk hingga ke kasta ketiga.

Bagi Ranieri, Leicester bukan sekadar klub tempat ia bekerja, melainkan tempat di mana ia membuktikan bahwa keajaiban bisa terjadi dalam sepak bola melalui kerja keras dan kebersamaan. Rencananya, ia akan segera mengunjungi Leicester untuk merayakan sepuluh tahun gelar bersejarah musim 2015/2016, sebuah momen yang akan selalu dikenang sebagai salah satu pencapaian paling tidak terduga dalam sejarah olahraga dunia. Ia berharap klub tersebut dapat segera menemukan kembali identitas mereka dan bangkit dari keterpurukan.

Selain fokus pada masa lalu dan potensi masa depannya bersama Italia, Ranieri juga memberikan apresiasi tinggi kepada generasi pelatih muda Italia, salah satunya adalah Enzo Maresca. Ranieri memandang Maresca sebagai salah satu talenta kepelatihan paling menjanjikan yang dimiliki Italia saat ini. Ia memberikan dukungan penuh agar Maresca dapat terus mengembangkan kariernya di Inggris, karena pengalaman di liga paling kompetitif di dunia akan sangat berguna bagi perkembangan taktisnya.

Menurut Ranieri, keberhasilan pelatih muda Italia di luar negeri akan memberikan dampak positif bagi citra dan perkembangan ilmu kepelatihan di Italia secara keseluruhan. Dengan segala pengalaman dan pandangannya, Claudio Ranieri kini menanti keputusan dari federasi untuk menentukan apakah ia akan menjadi bagian dari sejarah baru kebangkitan Timnas Italia





