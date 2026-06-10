Classroom of Hope Builds Four New Classrooms in Lombok, Indonesia

Organization builds classrooms using recycled plastic blocks to help earthquake-stricken school in Lombok, Indonesia.

Empat ruang kelas dibangun melalui program Classroom of Hope, organisasi nirlaba asal Australia yang berfokus pada penyediaan fasilitas pendidikan bagi komunitas terdampak bencana. Namun saat dilihat lebih dekat, dindingnya tersusun dari blok yang terbuat dari 100 persen sampah plastik daur ulang.

Bangunan itu juga dirancang tahan gempa untuk membantu pemulihan pendidikan pascagempa Lombok 2018. Kehadiran empat ruang kelas baru tersebut menjadi tambahan penting bagi SDN 2 Pohgading yang memiliki 342 siswa dan 14 kelompok belajar. Hingga kini, sekolah yang berdiri sejak 1956 itu masih membutuhkan ruang belajar tambahan setelah sejumlah bangunannya mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi berkekuatan 7,0 SR pada 2018.

Kepala SDN 2 Pohgading, Rusman, mengatakan empat ruang kelas di sekolahnya rusak berat akibat gempa sehingga tidak lagi layak digunakan. Selama bertahun-tahun, ratusan siswa terpaksa belajar di bangunan sementara yang kondisinya jauh dari ideal. Menurut dia, kehadiran ruang kelas baru tersebut membuat proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman. Manajer Program Classroom of Hope, Rachel Conroy, mengatakan program tersebut bermula dari respons terhadap gempa Lombok 2018 ketika banyak sekolah membutuhkan ruang belajar darurat.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan tidak lagi sebatas sekolah darurat. Classroom of Hope kemudian mengembangkan konsep sekolah berbahan blok plastik daur ulang yang lebih permanen dan tahan gempa. Hingga saat ini, Classroom of Hope telah menyelesaikan pembangunan 50 sekolah berbahan blok plastik di Lombok, dengan total 184 ruang kelas dan 104 toilet. Perwakilan Classroom of Hope lainnya, Satriawan Amri, menyebut material blok tersebut awalnya didatangkan dari Finlandia sebelum akhirnya diproduksi di Lombok Barat.

Menurut dia, pabrik yang beroperasi di Lombok saat ini menjadi yang pertama di Asia. Selain menjawab kebutuhan ruang kelas, konsep sekolah blok juga menjawab persoalan sampah plastik





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Classroom Of Hope Recycled Plastic Blocks Earthquake-Stricken School Indonesia Lombok

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