Cipta Cendikia dan Putri JP Jakarta Juara Tanpa Kekalahan di Hydroplus Soccer League All-Stars 2025/2026

Dua tim dari Jakarta, Cipta Cendikia Football Academy (U-15) dan Putri JP Jakarta (U-18 Putri), berhasil memenangkan gelar juara tanpa kekalahan sepanjang musim di kompetisi Hydroplus Soccer League All-Stars 2025/2026. Kompetisi ini menjadi penutup seri regional setelah Surabaya, Bandung, dan Kudus, dengan total 26 tim berpartisipasi dari Jakarta. Para atlit menunjukkan dominasi tinggi, mengumpulkan poin penuh dalam rentang waktu yang panjang, sekaligus membuktikan efek positf dari program pembinaan sepak bola putri yang terstruktur dan berjenjang yang digelar Bakti Olahraga Djarum Foundation.

Kompetisi Hydroplus Soccer League All-Stars 2025/2026 tanpa lewat dari wilayah regional Jakarta, telah berhasil menutup rangkaian pertandingan dengan pengumuman dua juara dari kategori U-15 dan U-18 Putri.

Cipta Cendikia Football Academy berjaya di kategori U-15, sementara Putri JP Jakarta mendominasi kompetisi U-18 Putri. Kedua tim ini mencatat sejarah dengan gelar tanpa kekalahan selama seluruh musim. Cipta Cendikia mengumpulkan 90 poin dari 30 pekan pertandingan dan Putri JP Jakarta meraih 54 poin dalam 18 pekan laga. Kompetisi ini berlangsung dari Oktober 2025 hingga Juni 2026 di GSport Jagorawi Soccer Arena, Bogor, Jawa Barat, sekaligus melengkapi peserta yang lolos ke putaran nasional Hydroplus Soccer League All-Stars 2025/2026.

Program Director Hydroplus Soccer League, Teddy Tjahjono, menjelaskan bahwa Jakarta menjadi regional terakhir setelah Surabaya, Bandung, dan Kudus. Ia menekankan kualitas tim yang turut serta dalam kompetisi ini. Jakarta menjadi regional dengan peserta terbanyak, 16 tim di U-15 dan 10 tim di U-18. Setiap pekan, tim-tim bertanding dan berlatih tiga hingga empat kali.

Kompetisi selama enam bulan ini membuktikan semangat, daya juang, dan komitmen atlet. Pengalaman berkompetisi secara rutin, kata Teddy, menjadi fondasi penting untuk mengasah kemampuan teknis dan membentuk karakter, disiplin, serta mental juara para pesepakbola putri muda. Bakti Olahraga Djarum Foundation terus membangun ekosistem sepak bola putri Indonesia melalui kompetisi berjenjang yang saling terhubung.

Rangkaian dimulai dari MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2025-2026 (23-28 Juni), dilanjutkan Hydroplus Soccer League All-Stars 2025/2026 (5-12 Juli), hingga Srikandi Merdeka Cup (14-23 Agustus) yang melibatkan beberapa negara Asia. Tujuan utama adalah menyediakan jalur pembinaan yang jelas bagi atlet putri, agar mereka mendapatkan pengalaman kompetitif berjenjang untuk mengembangkan bakat secara optimal





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